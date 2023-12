La última determinación de Telecinco con Antonio David Flores no puede pasar desapercibida

Telecinco reunió a los grandes rostros de ‘Crónicas Marcianas’ en el prime time de este martes. Xavier Sardá y algunos de los icónicos protagonistas del histórico late show organizaron un reencuentro 18 años después. También se rindió un tributo a aquellas figuras que ya no están como el mítico señor Galindo, Rosa María Sardà o el productor ejecutivo y creador del formato Joan Ramón Mainat.

El factor nostalgia fue otro invitado más en este viaje al pasado, guiado en todo momento por el cómico Carlos Latre. Los más fanáticos del espacio no tardaron en convertir este programa especial en primer ‘trending topic’ nacional en X, antes Twitter. Trasladando una petición unánime: que Telecinco traiga de vuelta ‘Crónicas Marcianas’ sin censuras ni tabúes.

Esta primera y única entrega -por el momento- de ‘Crónicas Marcianas: El reencuentro’ contó con estrellas como Rocío Madrid, Javier Cárdenas, Leonardo Dantés, Mariano Mariano, Xavier Deltell, Fernando Ramos o Paz Padilla para recordar la historia del emblemático ‘late night show’ que fue un punto de inflexión en la tele y la cantera de muchos personajes mediáticos que nos han acompañado durante años.

‘Crónicas Marcianas: El reencuentro’ también incorporó las intervenciones de otros recordados rostros y figuras del formato como Boris Izaguirre, Frank Blanco, Loles León, Ramoncín, Enrique del Pozo, Pilar Rahola, Marta López, Javier Nart, Susana Reche, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega o Marbelys Zamora.

Antonio David Flores, pixelado en el reencuentro de ‘Crónicas Marcianas’

Y en ese repaso de los momentos más legendarios del programa, se colaron algunas escenas en las que aparecía Antonio David Flores, que también fue otro de los nombres fuertes de ‘Crónicas Marcianas’. En aquel plató ya apuntó maneras protagonizando numerosas polémicas e incluso episodios violentos.

Sin embargo, Telecinco no ha consentido que se le mostrara en pantalla. De modo que cuando ha aparecido en los vídeos, este especial realizado por Telecinco en colaboración con Producciones ERTAL le ha pixelado para distorsionar su imagen.

Y es que hay que recordar que las relaciones entre ambas partes están completamente rotas. Mediaset despidió a Antonio David Flores en marzo de 2021 a raíz de la serie documental de su exmujer Rocío Carrasco; y, más tarde, la cadena y LFDLT fueron condenadas a una indemnización de 120.000 euros al sentenciarse que fue un cese laboral improcedente.

Con todo, así se explica que los editores que han trabajado en la preparación de este reencuentro de ‘Crónicas Marcianas’ hayan tenido que pixelar su rostro para que no se le pudiera identificar. No obstante, ese detalle no ha pasado desapercibido en redes y el nombre de Antonio David Flores se ha comentado irremediablemente.