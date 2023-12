Juan del Val utiliza ‘La Roca’ para despotricar contra este líder político y no tiene parangón

Este domingo, ‘La Roca‘ emitía su último programa del año y para ello Nuria Roca ha querido entrevistar a alguien muy especial para ella. Y es que por un día, su marido Juan del Val ha dejado su puesto de colaborador para convertirse en el invitado y hablar junto a sus compañeros de «Bocabesada», su última novela.

Durante la entrevista a Juan del Val, Nuria Roca no ha dudado en preguntarle a su marido por lo que piensa cuando oye o ve que le dicen que él es del PP. «Hay mucha gente que dice que eres del PP. ¿Eres de derechas o de izquierdas?», le preguntaba la presentadora. «Yo conozco a muy pocas personas menos conservadoras que yo. En todo, en la libertad del individuo», empezaba a contestar.

«Yo hace 25 años hablaba de conceptos que son poco conservadores, como el feminismo cuando la gente te miraba raro», recalcaba. «Yo nunca he sido simpatizante del PP porque yo siempre he definido al PP como un partido que siempre llega tarde a todo. Cualquier avance social, el PP llega tarde. El PP te hace una manifestación en contra del matrimonio homosexual y cuando llega no lo cambia. Y cualquier avance desde el divorcio hasta el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual todo tiene que ver con un avance que ha provocado la izquierda y el PP siempre llegó tarde», aseveraba.

No obstante, Juan del Val pedía poder matizar. «Ahora hay un excesivo número de catetos que consideran que apoyar a Pedro Sánchez es ser de izquierdas y no apoyarle es de derechas. Esa es la simplificación que más me cabrea», confesaba el escritor.

Juan del Val deja claro por qué le cae mal Pedro Sánchez

Juan del Val y Pedro Sánchez.

Era entonces cuando Berni Barrachina recordaba lo que dijo Pedro Sánchez en su última visita a ‘El Hormiguero’ cuando Pablo Motos le puso unas imágenes de Juan del Val hablando de fraude electoral y el Presidente tachó sus palabras de «disparate». «Lo viví con mucha impotencia porque yo estaba en el plató y lo peor que te puede pasar en la vida es no poder defenderte. Ahí yo me la comí con patatas fritas. Puede ser que el término no fuera el preciso, yo lo que decía es que un presidente debe promover que la gente vote y no me pareció que con esa fecha promoviera que la gente votara», explicaba.

«La última polémica que yo tuve en Twitter es por defender que Pedro Sánchez es un presidente legítimo y por tanto democrático», recordaba Juan del Val. «Pero muy bien no te cae», le soltaba Nuria Roca. «No, a mí Pedro Sánchez me cae mal. Es el Presidente del Gobierno y por tanto sus acciones, que creo que algunas fueron interesantes en su primera legislatura respecto a política social, pero él como ser humano no le conozco personalmente, pero a través de lo que veo es una persona que tiene cosas que yo detesto como es el victimismo. Es llorica. Dice que le critican, pero es que es el Presidente del Gobierno», insistía Juan.

«Él es truquero, es victimista y luego hay una cosa que me desespera en un político que es que no tiene ideología. Yo puedo decir que no tiene principios, pero lo que considero es que no tiene ideología», sentenciaba del Val. «Vamos que no te gusta nada», concluía Nuria sorprendida.