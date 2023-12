Isa Pantoja da el campanazo total con lo que anuncia sobre su maternidad con Asraf Beno

Isa Pantoja se sentó por primera vez en ‘De Viernes’ para hablar de su actual relación con su madre, Isabel Pantoja, con la que lleva muchos meses sin tener ningún tipo de contacto. Hay que recordar que la tonadillera ni siquiera fue a la boda de su hija con Asraf Beno. Un gesto que lo dice todo.

Así, entre otras cosas, la joven puso el acento en lo que le apena que su madre se esté perdiendo su papel como abuela, pues esa nula relación afecta colateralmente a su hijo Albertito. En ese sentido, desveló que el niño ya no pregunta por ella: «Un niño hoy sí y mañana no… pues llega un momento en el que él ya ni pregunta». En cualquier caso, todos los colaboradores coincidieron en que debe sentirse orgullosa de cómo es como madre.

«Es de justicia decir que Isa es una madraza, que se vuelca con el niño y que aquí quien se lo está perdiendo todo como también le está pasando con sus otros nietos (los hijos de Kiko Rivera) es Isabel Pantoja», sentenció alto y claro José Antonio León, periodista que ha seguido durante muchos años a esta compleja saga familiar.

«A mi me da pena que no tenga esa relación, pero tampoco tengo yo con mis sobrinas y de verdad que de lo único que me arrepiento a día de hoy es de no poder dar ese paso de decir ‘quiero hacerlo’. Y es mi responsabilidad de que mis sobrinos estén con su primo», admitió Isa Pantoja, dejando así la puerta abierta a un acercamiento con su hermano y su cuñada para que sus rencillas no perjudiquen a los pequeños.

Dicho esto, en ‘De Viernes’ rondaba una gran incógnita que quisieron resolver en directo. «¿Te planteas tener más hijos?», le preguntó Santi Acosta en la entrevista previa a su visita a plató. Ella respondió afirmativamente, pero, ante los nervios que demostró en su respuesta, surgió la duda de si podría estar ya embarazada. Así que la pregunta fue pertinente.

«No estoy embarazada, pero sí que es verdad que yo tenía dudas ese día por unas cosillas y en ese momento me preguntaba: ¿será? Yo creo que de los mismos nervios se me retrasó (la menstruación). Dudé el día de la entrevista de si estaba embarazada y sentía que podía estarlo. De hecho, luego, una amiga mía me dijo ‘vamos a tomar algo’ y le dije que no por si acaso», compartió Isa Pantoja con generosa sinceridad.

Es más, reconoció que cuando descubrió que realmente no lo estaba se sintió mal: «Cuando me vino lloré porque me dio pena. Ahora mismo viviría el embarazo de una forma mucho más tranquila y contenta. O sea que ojalá». Finalmente, Isa concluyó su entrevista en ‘De Viernes’ con el anuncio que todos estaban esperando: «Dadme buenos deseos porque me voy a poner a ello».