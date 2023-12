Gloria Camila da que hablar (pero mucho) con lo que revela sobre Rocío Carrasco ahora

Gloria Camila ha acudido este jueves a ‘Espejo Público’ dispuesta a dejar más de un titular. La hija adoptiva de Rocío Jurado ha protagonizado un intenso rifirrafe con una de las colaboradoras de Susanna Griso. En mitad de un debate sobre las peleas familiares más sonadas de nuestro país, la invitada se ha puesto seria con Pilar Vidal, que le ha preguntado por su experiencia. Ha sido ahí cuando la joven ha revelado un importante detalle sobre su actual relación con Rocío Carrasco.

Los colaboradores de la sección ‘Más Espejo’, se preparaban para nombrar uno por uno la saga familiar que creían que estaba ‘más rota’ después de sus desencuentros televisivos. Gloria Camila, que se encontraba lista para contestar, ha querido lanzar un dardo a Pilar Vidal en primer lugar. «No se a quién te referías con lo de aparentan relación pero realmente no la hay», le espetó la invitada a la colaboradora.

Gloria Camila se pronuncia sobre Rocío Carrasco

Pilar Vidal ha querido responder de forma tajante ante las insinuaciones de Gloria Camila. «Para mí el núcleo familiar eran tu padre, tu madre y los tres hermanos, y ese está roto», ha señalado la colaboradora a la hija de José Ortega Cano. Ha sido entonces cuando el nombre de Rocío Carrasco ha comenzado a formar parte de la ecuación. «Tú te llevas con tu padre, obviamente tu madre no está, y te llevas con tu hermano, pero no te llevas con tu hermana, y tu hermana no se lleva con vosotros», ha recordado Vidal.

Gloria Camila y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

«Pero es que la hermana es un caso único», ha espetado Carmen Lomana antes de que Gloria Camila pudiese contestar a la colaboradora. «Es que el resto de la familia sí hablamos, no es que lo aparentemos, yo hablo con toda mi familia tanto por parte de padre como por parte de madre», ha replicado la hermana de Rocío Carrasco. Entonces Susanna Griso ha ido directa al grano.

«¿Nos estás diciendo que la única que está aislada es tu hermana Rocío?», ha cuestionado la presentadora de ‘Espejo Público’, que interrumpía entonces la explicación de Gloria Camila sobre su relación familiar. «Yo después sí que he hecho llamadas y han sido denegadas, o sea no se han cogido«, ha revelado la joven.

De acuerdo con la versión de Gloria Camila, sería Rocío Carrasco quién cierra la puerta a una posible reconciliación familiar. «Si no hay relación es siempre por una parte, yo intentarlo lo he intentado mucho tiempo, hasta hace poco», ha añadido la joven. «¿Por qué no te coge el teléfono tu hermana?», ha preguntado Griso. A lo que la invitada ha contestado no conocer bien la razón de sus negativas.

El último intento de acercamiento

Pero las revelaciones de Gloria Camila en ‘Espejo Público’ no se han quedado ahí. Cuando Gema López ha preguntado por la antigüedad de estas llamadas sin respuesta, la joven ha sido clara. «Antes de todas las movidas de las cajas y los diarios yo hice una llamada, antes de hacerlo legalmente. Antes de irme a la granja también mandé un mensaje que no fue contestado obviamente», ha asegurado la hija de la más grande.

«No quiero que quede que por mi parte no ha habido un intento», ha insistido Gloria Camila a las colaboradoras. ha explicado la joven sobre uno de sus últimos acercamientos a Rocío Carrasco. «Mi familia ha pasado muchos altibajos, pero lo que yo te digo es que yo por mi parte si intento tener relación con todos y no aferrarme al pasado y a los errores que hayan hecho antes las personas de mi familia«, ha sentenciado la joven para lanzar un último dardo a su hermana.