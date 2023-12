El toque de atención de ‘Mañaneros’ a Lydia Lozano por lo que ha hecho a Lara Dibildos

El sentido del humor acompaña a Lydia Lozano allá donde va. Ya sea en las desenfadadas tardes de ‘Sálvame’ o en su nueva aventura televisiva en La 1. La colaboradora de ‘Mañaneros’ ha sido la protagonista de un sonado momento en el programa de este jueves. Cuando el espacio de TVE y sus colaboradores se disponían a repasar las mejores bodas del 2023, la tertuliana sorprendió con un comentario sobre Lara Dibildos que fue rápidamente censurado por el programa.

El equipo de ‘Mañaneros’ arrancaba este jueves su espacio de tertulia ‘rosa’ con un tema que ha dado mucho que hablar. Lydia Lozano y el resto de sus compañeros tenían que repasar las mejores bodas del 2023. Así, comentaron los enlaces de Isa Pantoja, María Pombo y Tamara Falcó e Iñigo Onieva, entre otros. Pero la conversación se movió a un terreno más personal, y ahí fue cuando Lara Dibildos compartió su experiencia con las bodas. Lo que no sabía era el comentario que la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ iba a soltar.

‘Mañaneros’ censura a Lydia Lozano

En mitad del debate sobre cuál había sido el mejor enlace del año, Lara Dibildos quiso dar su opinión desde la experiencia. «Yo también tuve los hijos antes de casarme, luego me casé, luego me divorcié, yo lo he hecho todo ya«, explicó la colaboradora. Un comentario que Lydia Lozano no pudo ignorar, y al que decidió contestar rápidamente.

Lydia Lozano en ‘Mañaneros’

«Tú estás en el ranking de la mejor ruptura del año, perdona que te diga. Es que acertaste», sentenció antigua tertuliana de ‘Sálvame’ a su compañera. El comentario pilló por sorpresa a Lara, a la que le cambió la cara mientras Lydia soltaba una enorme carcajada después del chascarrillo. Fue entonces cuando los compañeros de programa se dieron cuenta de que no le había hecho ninguna gracia.

María Eugenia Yagüe salió rápidamente a la defensa de su compañera. «No ha tenido gracia porque a mí me gustó mucho esa pareja», señaló la colaboradora de ‘Mañaneros’. La hija de Laura Valenzuela también se pronunció tras el shock y rompió una lanza a favor de su exmarido. «No, yo solo tengo palabras bonitas. Me ayudó en el peor momento«, apuntó Dibildos sobre Cándido Conde-Pumpido.

Lydia Lozano no tardó en entender, después de la reacción de sus compañeros, que se trataba de un asunto delicado. La colaboradora rápidamente alabó la entereza con la que su compañera había tratado a la prensa tras el anuncio de su ruptura con Conde-Pumpido y reculó en su actitud.