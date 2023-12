El sofocón de Jorge Fernández por lo ocurrido en plena emisión de ‘La ruleta de la suerte’

‘La ruleta de la suerte’ suele brindarnos divertidos momentos cada semana de la mano de sus concursantes. Sin embargo, este jueves una de las concursantes del programa de Antena 3 ha hecho que Jorge Fernández se lleve las manos a la cabeza en un momento determinado del programa. El presentador se ha enfrentado a una inesperada situación que le ha valido «un susto de muerte».

Como en cada programa de ‘La ruleta de la suerte’, hay sonados momentos protagonizados por los concursantes. Ya sean sus hilarantes fallos, momentos de cercanía con sus historias personales o contratiempos del concurso. Sin embargo, este jueves ha sido el momento de la canción cuando ha ocurrido algo inesperado en el plató. Cuando una de las concursantes ha comenzado a bailar, el presentador no ha podido evitar llevarse un susto por lo que ocurriría justo después.

Jorge Fernández se asusta en directo

Justo cuando el cantante de ‘La ruleta de la suerte’ comenzaba a entonar ‘Get Lucky’ de Daft Punk, los concursantes comenzaron a dejarse llevar en el plató. Especialmente Noe, que comenzó a bailar al ritmo de la música y se vino arriba acercándose hasta la zona del panel. Fue entonces cuando Jorge Fernández se llevó las manos a la cabeza.

Jorge Fernández y la concursante casi accidentada en ‘La ruleta de la suerte’

Antes de bailar junto a Laura Moure, la azafata del programa, Noe tropezó con la tarima donde se encuentra el panel y estuvo a punto de protagonizar una peligrosa caída. Cuando terminó la música, el presentador se dirigió a la concursante tras un momento de susto. «Ven aquí Noe y ten cuidadito que casi vas de boca donde Laura. Menos mal que has tenido reflejos», espetó el presentador.

«Tenía que subir a bailar con Laura», respondió la concursante, que trató de dejar pasar su casi-caída lo más rápido posible. Pero Jorge Fernández se aseguró de mandar un mensaje de advertencia al resto de concursantes. «Tenéis que tener cuidado porque el plató de ‘La ruleta’ como tiene tanta luces, tantos escalones… Hay que tener cuidado cuando uno va lanzado que puede haber un susto, que más de uno hemos tenido», apuntó el presentador.

La azafata del programa también expresó su preocupación por lo que casi llegó a ocurrir durante el baile. «He sufrido, la he visto venir y he dicho: ‘ay, ay, ay'», comentó More a su presentador. Por suerte, todo quedó en un susto y ningún concursante salió herido del momento musical del programa. Sin embargo, el presentador y todos los presentes pasaron un momento de tensión por la peligrosa situación.