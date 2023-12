El feo que ha hecho ‘OT 2023’ con Itziar Castro tras su muerte: «Vergonzoso, mucha pena»

Este lunes ‘OT 2023’ celebró su tercera gala, y la noche no estuvo exenta de polémica. Además de los errores técnicos y otras quejas de los fans, hubo un detalle que los seguidores no pasaron por alto. Los fans de ‘Operación Triunfo’ se han lanzado a las redes para criticar al programa por no recordar a Itziar Castro tras su fallecimiento la semana pasada.

La gala de ‘OT 2023’ ha supuesto un cóctel de emociones para los más seguidores del formato. La expulsión de Omar, la nominación de Violeta y Denna y algunos errores de sonido que no permitieron a los espectadores disfrutar de las voces de los concursantes. Sin embargo, una de las mayores quejas de esta semana es por algo que no sucedió en esta gala 3.

El silencio de ‘OT 2023’ sobre Itziar Castro

Tras el inesperado fallecimiento de Itziar Castro la semana pasada, eran muchos los que esperaban un gesto por parte de la organización de ‘OT 2023’ para recordar a la antigua profesora. La actriz ocupó brevemente un puesto como profesora de interpretación en la academia de ‘OT 2018’. Y aunque fue despedida a los pocos días, para los fans del formato es parte de la familia.

Es por eso que muchos seguidores del formato esperaban un momento de homenaje a la fallecida actriz en esta gala 3. Un recuerdo que, a lo largo de la hora y media de gala, y el programa posterior, no se dio. Por eso, los fans no tardaron en tomar el hashtag de la gala para manifestarse contra la dirección del programa por su falta de sensibilidad.

«No costaba nada una mínima deferencia por Itziar Castro. Ni una triste mención, ni en la gala ni en la posgala», señaló un usuario de ‘X’ ante el silencio del programa de Amazon Prime Video. «Entiendo que los concursantes no pueden recibir información del exterior, pero creo que un pequeño homenaje a Itziar Castro era necesario», apuntó otra seguidora del formato en la red social.

Itziar Castro se merecía más que un homenaje hoy en la #OTGala3 pic.twitter.com/bWw44I7sq2 — Pablo Serra 🌹🎤 (@pabloseerraa) December 11, 2023

Entiendo que los concursantes no pueden recibir información del exterior, pero creo que un pequeño homenaje a Itziar Castro era necesario #OTGala3 — sergio 🙂 (@serrgiolopez) December 11, 2023

