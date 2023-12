Cristina Pedroche hace pública su inmutable condición para presentar las Campanadas en Antena 3

Se acerca ese momento del año en el que Cristina Pedroche se convierte en el centro de todas las miradas. La presentadora de las Campanadas de Antena 3 se pasará este jueves por ‘Joaquín, el novato’ para cerrar temporada. En su entrevista con Joaquín Sánchez, repasará sus casi diez años de estilismos imposibles en nochevieja. Además, como ha podido adelantar el programa, la de Vallecas ha revelado un importante detalle sobre los requisitos que pidió para sus primeras Campanadas.

El vestido de Cristina Pedroche se ha convertido en todo un clásico televisivo durante los últimos años. En su entrevista con Joaquín Sánchez, la presentadora no pudo evitar acordarse de su debut en las Campanadas de La Sexta, junto a Frank Blanco en 2014. «Yo estaba en ‘Zapeando’ y me llamaron. Me preguntaron si me apetecería. Ya estábamos a finales de octubre y yo pensé ‘qué me pongo’. Da igual, me dijeron», explicó la presentadora.

La oportunidad de dar el salto a las Campanadas llegó en un momento difícil para Cristina Pedroche, ya que su abuela había fallecido justo ese año. «Fue una navidad distinta, pero de repente positiva», recordó Pedroche, que asegura que preguntó a su madre si aceptar la oferta o no. «Tu abuela estaría muy orgullosa de verte dar las Campanadas», le insistió su madre. Y así lo hizo, pero para ello puso dos importantes condiciones.

Las condiciones de Cristina Pedroche para las Campanadas

Desde el principio, la de Vallecas supo que lo que llevase puesto para recibir el año nuevo era un factor importante. «Dije que me ponía lo que me apeteciera porque yo con esos vestidos así más clásicos y largos no me veía», reveló Pedroche, que exigió este requisito a La Sexta para presentar. Y es cierto que a lo largo de los años ha demostrado que los vestidos clásicos no son lo suyo.

Cristina Pedroche y Joaquín Sánchez en ‘Joaquín, el novato’

Desde el vestido negro con transparencias que lució en sus primeras Campanadas, pasando por el look futurista o el sutil top en forma de paloma de la paz del año pasado. Además de su outfit, Cristina Pedroche tuvo otra importante exigencia para la organización de la cadena. «La otra era que yo quería correr la San Silvestre porque a mí me gusta correr y me gusta la San Silvestre en mi barrio», añadió la comunicadora.

Cómo manejó las críticas

«Me lo estaba pasando bien porque pensaba esto lo está viendo mi madre, mi futuro marido, porque ahí estaba empezando ya con Dabiz, aunque nadie lo sabía, y poca gente más», explicó Pedroche. Y es que a lo largo de los años la presentadora se ha expuesto a lluvias de críticas cada Nochevieja por sus atrevidos atuendos, pero ella hace oídos sordos. «Cuando salí, vi que era trending topic y pensé que no les había gustado el vestido porque en el fondo era atrevido» añadió la presentadora.

«Yo me lo pasé bien, me puse lo que me dio la gana y ya está», recalcó a Joaquín para zanjar el tema de las críticas. Ahora solo queda esperar para ver con qué nos sorprenderá Cristina Pedroche este año. Hasta entonces, solo tenemos como pista que la vallecana lucirá un vestido de un color que jamás ha llevado en las Campanadas.