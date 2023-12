A Cristina Pedroche se le escapa un detalle clave de cómo será su vestido de las Campanadas

Cada vez queda menos para las Campanadas 2023-2024, y si este martes conocíamos que tendrá a Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso como rivales en TVE, la expectación por saber qué llevará Cristina Pedroche, sigue creciendo. Como cada año, la cuenta atrás para al año nuevo también trae consigo un look imposible de la presentadora en el balcón de Antena 3, y este año destaca por el secretismo. Aún así, la de Vallecas ya ha comenzado a dar alguna que otra pista de su vestido de este año.

El vestido de Cristina Pedroche se ha convertido en uno de los principales eventos televisivos de la Nochevieja. La presentadora ya se prepara para su aparición más esperada del año, y aún tiene a los espectadores desconcertados sobre cuál será la sorpresa de este año. La también mujer de David Muñoz tiene desde 2014 el reto de superarse y dar la bienvenida al año por todo lo alto, pero ¿qué sabemos hasta ahora de su look de este año para las Campanadas de Antena 3?

Cristina Pedroche desvela el primer detalle de su vestido para las Campanadas 2023-2024

Desde que lució el infame vestido negro con transparencias en las Campanadas de 2014, entonces en La Sexta, la colaboradora de ‘Zapeando’ no ha parado. Cada año ha ido elevando el nivel de elaboración de sus atuendos y se ha convertido en el reclamo principal de Antena 3 para la noche tan señalada. Es por eso que Cristina Pedroche ha querido revelar una pista de su próximo vestido en Instagram.

A pesar de que nunca desvela ningún detalle del look antes de la gran noche, este año ha querido adelantar algo a sus seguidores de Instagram. Después de hacer un repaso de todos sus atuendos a lo largo de los años en sus stories, la presentadora se sinceró. «Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decir algo… No es de ningún color que ya haya llevado otros años«, reveló Pedroche en la red social.

Storie de Cristina Pedroche. / Instagram

Por lo que el look imposible con el que nos sorprenderá este año no puede ser blanco, dorado, plateado, negro, azul o rosa. Habrá que esperar para ver con qué color se atreve este año la comunicadora, pero lo que está claro es que su diseñador, Josie, está orgulloso del resultado. «Estamos contentos, súper satisfechos, después de ocho años, cada vez disfruto más las críticas, me he divertido muchísimo», explicó el estilista en una aparición en ‘Espejo Público’.

Su pareja, Dabiz Muñoz, también se pronunció hace unos días sobre el vestido que la presentadora ha escogido para despedir el 2023. «He visto todo, faltaría más, y si no me deja verlo, lo veo igualmente. Yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás, hasta el nivel conceptual», explicó el marido de Cristina Pedroche.