Dabiz Muñoz destripa el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas: «He visto todo»

Cuando queda un mes y medio para la última noche del año, todas las miradas están ya puestas en el vestido con el que nos sorprenderá Cristina Pedroche en la madrileña Puerta del Sol. Sin embargo, su marido, Dabiz Muñoz ya se ha ido de la lengua y ha asegurado que este año, la presentadora se ha superado.

Cristina Pedroche despedirá el 2023 y recibirá el 2024 como siempre en Antena 3. Y, un año más, su estilismo copará miles de titulares y millones de comentarios en las redes sociales, unos a favor y otros en contra. Un look que será diseñado, nuevamente, por su amigo Josie. En plena cuenta atrás para las Campanadas, Dabiz Muñoz se ha enfrentado a las preguntas de los periodistas con motivo de la presentación de su figura en el Museo de Cera de Madrid.

Las cuestiones sobre el modelito de su mujer no podían faltar y él no ha dudado en responder a todas, muy orgulloso de la expectación que es capaz de causar la presentadora año tras año. Además, el cocinero es consciente que tendrá cumplir con la tradición de lucir el look del año anterior en sus redes sociales, por lo que él está también muy metido en el proceso de creación.

Dabiz Muñoz posando con el vestido de Cristina Pedroche

Dabiz Muñoz da las pistas del «mejor vestido hasta la fecha»

En declaraciones recogidas por ‘Hola‘, Dabiz Muñoz ha definido el próximo estilismo de Cristina Pedroche cono «súper potente». De esta forma, pone los dientes largos a todos aquellos deseosos de conocer el secreto mejor guardado de la última noche del año. Pero el chef ha ido más allá, y ha desvelado que «yo creo que además tiene también un mensaje súper bonito. Lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que este año, otra vez, se ha vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda».

Y es que detrás del estilismo más importante de Cristina Pedroche hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. «He visto todo, ¿faltaría más? Y si no me deja verlo, lo veo igualmente. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás», reconoce el cocinero.

Eso sí, Dabiz Muñoz ha preferido no desvelar qué color será el protagonista de este look tan rompedor. Aunque conoce hasta el más mínimo detalle. Tampoco ha revelado si las transparencias volverán a ser las protagonistas este 2023. Simplemente ha querido dejar claro que este año su mujer y su estilista se han superado, y que será «el mejor vestido hasta la fecha«.