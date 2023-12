Carmen Lomana cree que ‘Espejo Público’ está en publicidad y lo que hace escandaliza

Carmen Lomana ha vivido un momento altamente embarazoso en ‘Espejo Público’ este jueves. La empresaria no se ha enterado de que el programa estaba en directo, ha creído que se encontraba en petit comité con el resto de colaboradores y ha hecho una confesión que ha impactado a todos.

Lomana ha desvelado que el semen tiene grandes propiedades para la piel. «¿Es bueno para la piel el semen? ¿Tú lo has utilizado?», le han preguntado, muy sorprendidos, los compañeros. «Yo por algo lo digo, en serio», ha contestado la tertuliana mientras asentía tímidamente. «Si sobraba algo, me lo ponía», ha llegado a revelar, asegurando que el cuerpo lo absorbe perfectamente.

Pillan a Carmen Lomana diciendo «si sobraba algo de semen me lo ponía» (como crema, en la cara, hidratante) (ella creía que estaban en publicidad hablando en petit comité, y ya estaban en directo) 🤣🤣🤣🤣. Un abrazo Carmen. Habrá que probarlo jajaja pic.twitter.com/R9kGltZLMV — Emilio García 🏳️‍🌈 💙 🇪🇸 (@EmilioGRanz) December 14, 2023

«Cuando ha pasado esto Carmen Lomana creía que estábamos en publicidad», ha explicado más tarde Gema López. «Cuando me he enterado de que estábamos en directo me he muerto de vergüenza», ha admitido Carmen, abochornada por un desliz que, minutos después, le ha dejado derrumbada.

«A partir de ahora vamos a sacar una pizarra y le vamos a contar a Carmen cuándo estamos en directo», ha bromeado Susanna Griso con su regidora. Además, ‘Espejo Público’ ha emitido la escena en la que Carmen Lomana se enteraba de que absolutamente todo se había visto en vivo y en directo.

La colaboradora, que no sabía dónde meterse al descubrirlo, ha reaccionado con cara de circunstancia y echándose las manos a la cabeza. «Lo siento, que me perdonen», ha lamentado mirando a cámara y dirigiéndose a los espectadores del programa matinal de Antena 3 por semejante lapsus.