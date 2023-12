Preguntan a Santiago Segura cuánto dinero tiene en el banco y su respuesta no se vio venir

Santiago Segura se pasó este jueves por ‘La Resistencia’ junto a José Mota y Florentino Fernández. Los tres cómicos acudieron al programa de David Broncano para presentar su nueva obra ‘El sentido del humor: dos tontos y yo’. El presentador del formato de Movistar Plus+ no se lo pensó antes de hacer las clásicas preguntas del programa a sus invitados, y hubo una respuesta que causó sorpresa en el plató.

Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura están de estreno. Los tres humoristas acudieron a su cita con David Broncano para hablar sobre su nueva obra de teatro. Sin embargo, fue Mota en el encargado de hacer la entrada triunfal al plató, en este caso a través de la nevera. Después de cruzar algunas risas y anécdotas, el presentador fue directo al grano. «Manejáis mucha pasta los tres», señaló el presentador. Entonces comenzó su clásico interrogatorio.

Santiago Segura sorprende con el dinero que gasta

«Estáis forrados, es normal, lleváis muchos años trabajando, está bien», insistió el presentador de ‘La Resistencia’. Cuando Broncano preguntó a Santiago Segura y sus compañeros si retirarse ya sería una opción para ellos a nivel financiero, Florentino Fernández le cortó con una tarea. «Antes de que contesten, tienes que decir tú quién es el top 1 de pasta de nosotros«, explicó el invitado.

Florentino Fernández, Santiago Segura y José Mota en ‘La Resistencia’

«Creo que Santiago es el que más dinero tiene, unos 10 millones de patrimonio«, aseguró Broncano tras meditar su respuesta un rato. El público, sin embargo, no coincidió con el redondeo del comunicador. «Unos 20 millones», exclamó una de las personas del público. José Mota quiso intervenir pero Santiago Segura no tardó en pronunciarse.

«No me he enriquecido por lo que he ganado, sino por lo que no gasto. No gasto ni bromas», reveló Santiago Segura. «De no gastar se ha hecho rico», aseguró Mota para corroborar las palabras de su compañero. Una revelación que provocó las risas del público. Aún así, el invitado no confirmó directamente si es el más rico de los tres y dejó la duda en el aire.