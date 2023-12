Beatriz Archidona se posiciona sobre el cierre de ‘Sálvame’ con la mayor contundencia

Beatriz Archidona se está haciendo fuerte en Telecinco. Además de ser copresentadora de ‘TardeAR’ o incluso presentadora principal del infoshow vespertino cuando Ana Rosa Quintana se tiene que ausentar, ahora se ha puesto al frente de ‘De Viernes’ junto a Santi Acosta. Es el nuevo programa de corazón de la cadena en colaboración con Mandarina que sucede al ‘Deluxe’.

En declaraciones para Bluper, Archidona ha asegurado que este ascenso y esa mayor cuota de pantalla le provocan «ilusión» y «vértigo». Preguntada por si aspirar a ser la reina de las noches ante los grandes datos de audiencia que está cosechando este nuevo espacio de los viernes, ha afirmado que «son palabras mayores». «Confío en el día a día, en la carrera de fondo. Ahora mismo no puedo pedir más. De viernes es un regalo. Que a la gente le guste nuestro trabajo, que nos debemos a ello. Más reinado que esto yo creo que no hay», ha respondido tajante.

Reconoce que, frente a la tiranía del share, los resultados le preocupan, pero no le obsesionan. «Obviamente se miran porque lo que queremos es que a la gente le guste, que pase y que se quede, pero tanto como obsesión, no. Nuestro objetivo es hacerlo bien, hacer un buen producto y, al final, cuando se hacen las cosas bien, tarde o temprano, eso tiene un efecto», ha subrayado Beatriz Archidona al citado medio.

Respecto a ‘TardeAR‘, que en su caso le está costando mucho asentarse en las nuevas tardes de Telecinco, la periodista ha declarado que no siente rivalidad con Ana Rosa Quintana respecto a quién de las dos hace mejor dato. «Todos queremos que vaya bien, porque al final es beneficio de todos. No es tanto el dato o quién ha hecho el dato. Detrás de un presentador hay un equipo brutal y un trabajo tan grande que centrarlo sólo en qué presentador ha hecho un dato sería quedarnos con las migajas», ha sentenciado.

Al hilo, ha valorado el sustancial cambio que se ha producido en la franja vespertina respecto a hace solo unos meses. «Ya sabíamos que era un cambio de contenido de franja. Se está haciendo un programa muy bueno, y a la gente le gusta, es entretenimiento, hay más actualidad, sucesos, etc», ha aseverado. Beatriz Archidona considera así que «el balance es muy pronto para hacerlo» y que hay que dejarle tiempo.

Por último, cuestionada por si está harta de que muchos ataquen a ‘TardeAR’ por añorar a ‘Sálvame’, la presentadora ha sido inapelable en su más que rotunda respuesta: «Ni me cansa ni me cabrea porque yo tengo muchos amigos que trabajaron allí. Fue una etapa de la vida donde ni todo lo que se hizo estaba mal y todo estaba bien. Es una etapa diferente. La gente lo veía, a la gente le gustaba, entonces yo no me canso que me comparen con un proyectazo como fue ‘Sálvame’. No me molestan las comparaciones, ni que la gente lo eche de menos. Es normal, era un día a día».