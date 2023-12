Bárbara Rey, a golpe de talonario, intentó callar este suceso de su hijo Ángel Cristo

El pasado viernes, 8 de diciembre, Ángel Cristo Jr. acudía por primera vez al plató de ‘¡De viernes!’ para seguir contando con todo lujo de detalles el calvario que su madre, Bárbara Rey, le hizo pasar de niño. Un desgarrador testimonio que puso los pelos de punta a todos los colaboradores del programa nocturno de Telecinco.

Sin embargo, poco se sabe de la vida del hijo mayor de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Por ello, el equipo de investigación de ‘Socialité’ se ha puesto manos a la obra para conocer un poco más a fondo a uno de los protagonistas de las últimas semanas en lo que a la crónica social se refiere.

Con la colaboración de Cristina Rapado, el programa de Telecinco ha descubierto un episodio protagonizado por Ángel Cristo hace ya 20 años y que la vedette silenció a golpe de talonario. El suceso en cuestión tuvo lugar en una discoteca de la localidad madrileña de Majadahonda cuando él tenía 22 años. Según los testigos, el joven estaba solo en la barra del local cuando comenzó a comportarse de una manera extraña.

El presunto altercado de Ángel Cristo en una discoteca que Bárbara Rey intentó silenciar

«Estaba muy nervioso, aplastando un cuenco con patatas tan fuerte que lo reventó», explican a ‘Socialité’ testigos de los hechos. Como Ángel no se tranquilizaba, el equipo se seguridad de la discoteca decidió sacarle de allí a la fuerza, momento en el que el joven estalló: «Empezó a gritar y a decir que no sabían quién era él, que él era hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y que esto no va a quedar así».

Según esta fuente, el hermano de Sofía Cristo empezó en ese momento a rociar el local con un spray de pimienta que provocó el desalojo del sitio. «La gente salía despavorida porque le empezaron a picar los ojos», explicó Cristina Rapado tras hablar con los testigos. Acto seguido, el joven fue a por su coche, «su intención era destrozar la puerta del establecimiento donde le habían prohibido la entrada».

Tal y como cuentan algunos de los testigos, en los días siguiente se vio a Bárbara Rey en la zona acompañada de otra mujer pagando a las personas que habían presenciado lo ocurrido para que guardasen silencio y no hablasen con los medios.

Una de las personas a las que la vedette ofreció dinero a cambio de su silencio lo recuerda así: «Llegó una señora y había otra fuera. Le dijo: ‘Tenemos que hablar por lo que pasó la semana pasada. Para que o digáis nada y te puedo dar un sobre'». La intención de Bárbara Rey era que no trascendiera lo que su hijo había hecho en ese local.