Ana Herminia hace la confesión más dura de Ángel Cristo en ‘De Viernes’: «Se disparó»

El último ‘De Viernes’ del año contó con el desgarrador testimonio de Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr., quien desveló la dura vida que ha llevado el hijo de Bárbara Rey. Hasta tal punto llegó su desesperación que incluso intentó quitarse la vida.

«Ángel me contó llorando que intentó quitarse la vida», confesó su pareja en el programa nocturno de Telecinco. Una impactante revelación de la que Bárbara Rey se ha enterado por televisión. El propio Ángel Cristo contó en este mismo espacio la durísima vida que había tenido por culpa de su madre, pero sin atreverse a mencionar sus intentos de suicidio.

Con Ángel Cristo Jr. presente entre el público, Ana Herminia relató con pelos y señales cómo fue el primer intento de suicidio: «En 2009 cogió la pistola de su padre, se montó en su coche y se fue a un descampado. Agarró la pistola, se la puso, disparó… y gracias a Dios la bala no salió». Una intención de quitarse de en medio que él le confesó este mismo verano, aunque no sería la única vez.

Los tres intentos de suicidio de Ángel Cristo

La invitada también relató el segundo intento de acabar con su vida. En esta ocasión, falseando tener un accidente de tráfico, por un supuesto consumo de alcohol. «Se ofreció llevar a unas chicas a Madrid, se distrajo y perdió el control del coche. Ese día me dijo que no fue un accidente: ‘me distraje, perdí el control, pero pude rectificar. Ya no tenía nada, me sentía solo y no podía tener contacto con esa personita (su hija) y dejé que el coche se fuera…'», contó Ana.

Sin embargo, habría un tercer intento de suicidio. Tal y como recordó el periodista José Antonio León, Ángel Cristo aprovechó el tratamiento por un ictus sufrido recientemente, para ingerir más fármacos de la cuenta. Así lo ha corroborado su pareja, quien reconoció que «Bárbara Rey se está enterando hoy».