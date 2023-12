Alessandro Lequio sentencia así la cruzada entre Bárbara Rey y Ángel Cristo: «Asqueroso»

Las acusaciones de Ángel Cristo Jr contra su madre siguen generando debate. La segunda parte de la entrevista del hijo de Bárbara Rey para ‘¡De viernes!’ han causado aún mas polémica, sobre todo entre los colaboradores de ‘Vamos a ver’. En el programa de este lunes, Alessandro Lequio no ha podido contenerse y ha estallado contra madre e hijo y su drama familiar.

Este viernes salieron a la luz más detalles sobre la turbulenta relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr. El hijo de la artista reveló en esta nueva entrega de su entrevista para ‘¡De Viernes!’ a lo que su madre le obligó cuando tan solo tenía doce años. Al parecer, la vedette habría obligado a su hijo a fotografiar las relaciones íntimas que mantenía con Juan Carlos I para luego chantajearlo.

«Me dice que es un material muy comprometedor que no puede saber nadie. Tomamos la decisión de hacer las fotos y llegamos a la conclusión de que pedirá trabajo a cambio, no dinero», explicó Angel Cristo Jr. Después de explicar el plan que ambos trazaron para conseguir las imágenes, uno de los colaboradores no pudo contener su indignación. Fue entonces cuando Alessandro Lequio estalló contra madre e hijo.

Alessandro Lequio pierde los papeles

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

«Se esconde una cámara en la habitación y en el comedor, conectado a un cable y a una cámara de vídeo. En la habitación, enfocaba a la cama y se ve la cama. La calidad de imagen era mala, pero se podía distinguir lo que pasaba en la cama», explicó el hijo de la actriz. Entonces, Alessandro Lequio no pudo evitar dar su opinión sobre lo que estaba escuchando. «Ver a tu madre manteniendo relaciones sexuales es perverso», explicó el colaborador.

«Es perverso por los dos lados y dan asco, ¡asco!, tanto el hijo como la madre. Es una perversión por los dos lados, era un niño de doce años», sentenció Lequio que comenzó a perder las formas en plató. Todo este alboroto surgió a raíz de las palabras de Adriana Dorronsoro, que intentó justificar a Ángel Cristo junior, pero fue interrumpida de forma abrupta por Lequio.

«Es que da asco también el hijo, perdona que te diga, no da solo asco la madre, da asco también el hijo«, espetó Alessandro Lequio a su compañera, que parecía algo alterado después de que le pidiesen que se relajase. «No, de relax, nada», interrumpió el colaborador. «Es una perversión por los dos lados, lo pongas como lo pongas. Perversión. Y a mi no me hables de esa manera, te lo digo, con esa tranquilidad porque no sé como no te puedes escandalizar», apuntó Lequio.