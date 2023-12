Albert Rivera habla en términos inéditos hasta ahora sobre Malú y define así la relación

Albert Rivera, junto a Xavier Sardá, ha sido uno de los protagonistas de la segunda entrega de ‘100% Únicos’. Tras mucho tiempo alejado completamente del foco mediático, ha elegido reaparecer en el nuevo programa de entrevistas de Telecinco en el que los invitados se someten a las preguntas de 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA).

Son reporteros únicos y especiales, sin censuras y dando lugar a momentos imprevisibles, muy emocionantes, divertidos y llenos de una sinceridad y una naturalidad que no abunda en televisión. Por ello, con este formato se da una interesante vuelta al género de la entrevista, pues es más impredecible y entra en escena el factor sorpresa.

Y, como era de esperar, una de las preguntas clave de este segundo programa de ‘100% Únicos’ ha versado sobre Malú. Hay que recordar que el pasado verano fue cuando llegó la confirmación de la ruptura entre Albert Rivera y la cantante. Desde que empezaron su relación, les persiguieron rumores de separación a menudo, pero en junio la noticia fue definitiva y desde entonces hacen vidas separadas.

«¿Cómo conociste a Malú?». La pregunta se la ha formulado, José Luis Sancho, de 22 años y procedente de Segovia. «La conocí en un concierto en Barcelona. Me la presentaron al acabar el concierto y empezamos amistad en ese momento en 2015 o 2016. Luego mantuvimos la amistad pero no teníamos relación porque cada uno tenía su pareja. Y luego, yo me quedé soltero, ella también, empezamos a hablar y a vernos y ahí surgió esa relación», ha explicado.

«La verdad es que ha sido una relación maravillosa durante casi cinco años«, ha sentenciado. «Hemos tenido a Lucía, que es uno de los amores de mi vida. La vida son etapas y hay que sacar lo bueno de cada una de ellas. Al final, la madre de tu hija o las madres de tus hijas son también familia siempre», ha añadido Albert Rivera, asegurando así que el vínculo con Malú nunca se va a romper.

A continuación, Cristian Tejada, de 18 años y de Huelva, le ha preguntado por si está rehaciendo su vida sentimental tras la ruptura con Malú. «Sabía que esta me iba a caer», ha reaccionado entre risas en primer lugar. «Lo sabéis que yo nunca hablo de estos temas, pero sí, estoy empezando con una chica ahora. La vida son etapas, estoy en una nueva y quiero tomármela con calma y paso a paso», ha accedido a responder Albert.