Xavier Sardá se planta ante Ana Rosa y amenaza con irse de ‘TardeAR’ por lo que han emitido

Xavier Sardá ha sido el protagonista de uno de los momentos más sonados de este miércoles en ‘TardeAR’. El colaborador del programa presentado por Ana Rosa Quintana no ha podido contener su incomodidad cuando la presentadora ha dado paso a una noticia. Ha sido entonces cuando el periodista incluso se ha girado para evitar comentar el tema del que discutían.

El programa de Ana Rosa incluía este miércoles una noticia relacionada con el mundo de la salud. «Los caramelos de la garganta podrían matar celulas del cáncer. Contienen un anestésico local con efectos beneficiosos en los pacientes con cáncer», reveló la comunicadora para dar paso al farmacéutico de TikTok. «Aquí el cáncer no evita a nadie», aseguró la comunicadora, justo antes de que Sardá empezase a mostrar su malestar.

«Ahora vengo yo», murmuró Xavier Sardá por debajo de la presentadora, visiblemente incómodo y asegurando que se iba a marchar. Cuando Ana Rosa se dio cuenta, no pudo ignorar la actitud de su colaborador «¿Qué te pasa Sardá?», le preguntó al periodista, que se había dado la vuelta dispuesto a ignorar la información.

Xavier Sardá se niega a comentar lo presenciado en ‘TardeAR’

Xavier Sardá, este miércoles en ‘TardeAR’.

«Cuando acabéis el tema, me giraré. Me da cosa», insistió el presentador, que se había puesto de espaldas al plató, ignorando a sus compañeros y a las cámaras. Entonces, Ana Rosa intentó hacer entrar en razón a su compañero y tranquilizarlo. «No lo cura, no lo previene, pero puede ser útil», señaló la presentadora de ‘TardeAR’. Sin embargo, Sardá seguía aturdido por el tema y retraído en su silla.

«Me asustáis», espetó el colaborador a su equipo, por la curiosa elección de noticias para el programa. Tras este pequeño incidente en directo, todos los colaboradores volvieron a la normalidad y se retomó la noticia, para el pesar del periodista. Entonces fue el farmacéutico de Tik Tok quien desarrolló la noticia en profundidad, explicando los hechos.