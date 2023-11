Mediaset tiene que intervenir para sacar a ‘TardeAR’ del unidígito con esta insólita maniobra

La semana pasada Mediaset se vanagloriaba de cómo ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana hacía máximo histórico de espectadores y lograba liderar por encima de ‘Y ahora Sonsoles’ por primera vez desde el estreno del programa. Sin embargo, todo fue un espejismo, pues el espacio ha vuelto a desplomarse al unidígito y a perder el liderazgo frente a Sonsoles Ónega con una gran brecha.

De hecho, este martes, ‘TardeAR’ volvía a perder audiencia pese al enorme terremoto que está suponiendo la entrevista a Ángel Cristo en ‘¡De Viernes!’ y que ha revolucionado el mundo del corazón, llegando incluso a los programas de Antena 3 como ‘Espejo Público’ así como ‘Y ahora Sonsoles’.

Así, ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana ha anotado unos paupérrimos 9,4% y 9,7% de share el lunes y martes respectivamente. Datos que menoscaban gravemente la media global del día de Telecinco. Unas audiencias que sorprenden, ya que la entrevista de Ángel Cristo ha hecho subir a otros programas como ‘Vamos a ver más’ con Joaquín Prat.

Quizás por ello, este miércoles Telecinco ha vuelto a llevar a cabo una maniobra con ‘TardeAR’ -insólita hasta ahora- para intentar reflotar sus datos de audiencia. Habitualmente, el programa de Ana Rosa Quintana suele empezar en torno a las 17:10 horas después de que Mediaset haya ido retrasando su hora de inicio.

‘Así es la vida’ sorprende al conectar con ‘TardeAR’

Sin embargo, este miércoles ha sorprendido cómo Sandra Barneda ha conectado justo a las 17:11 horas con Ana Rosa Quintana para que la presentadora adelantara algunos de los temas que se iban a abordar en su programa. Una estrategia que ya lleva a cabo Telecinco entre ‘Vamos a ver’ y ‘Cuatro al día’ o en La Sexta entre ‘Zapeando’ y ‘Más vale tarde’.

«Enseguida comienza ‘TardeAR’ y estoy convencida de que seguro que tienen alguna novedad sobre Bárbara Rey, la entrevista de Ángel Cristo Jr. Buenas tardes, Ana», le decía Barneda a su compañera al saludarla. «Buenas tardes, Sandra. Ya habéis visto esas declaraciones de Ángel Cristo. Se ha vuelto a desatar una polémica sobre ese supuesto chantaje de Bárbara al rey Juan Carlos», avanzaba Quintana.

Justo después, Ana Rosa Quintana sorprendía a su compañera Sandra Barneda con una pregunta incómoda. «¿Sandra alguna vez te has sentido estafada o te han puesto los cuernos financieros?», le preguntaba. «Qué susto. Has hecho ahí un silencio que… Cuernos financieros no, de otro tipo sí», le contestaba ella. «Bueno a quién no le han puesto los cuernos. Gracias y enhorabuena por tu programa. En un ratito nos vemos en ‘TardeAR'», terminaba diciendo Ana Rosa.

Y es que, efectivamente, el magacín no ha empezado justo después de esa transición como cabía esperar. Telecinco ha introducido una amplia pausa publicitaria que ha aplazado su hora de inicio a las 17:25 horas. Es decir, más de 15 minutos después de lo habitual. De esta forma, la cadena ha alterado la ubicación de sus bloques publicitarios para tratar de proteger la emisión y que ‘TardeAR’ salga del unidígito en el que predomina.