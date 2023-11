‘TardeAR’ claudica en la parrilla de Telecinco con la peor noticia tras su fugaz espejismo

Tras los datos de audiencia de la semana pasada, por encima del 10% en todas las emisiones y con récord de espectadores y coliderazgo el jueves, ‘TardeAR’ ha vuelto a desplomarse fuertemente esta semana, constatándose que todo fue un efímero espejismo y que el infoshow no gusta a los espectadores vespertinos.

Ana Rosa Quintana no está atrayendo al público como la cadena esperaba tras la desatinada cancelación de ‘Sálvame’. Las comparaciones son odiosas, pero conviene hacerlas para comprobar los resultados de decisiones empresariales que, a veces, resultan ser un tropiezo supino. Y es el caso.

‘TardeAR’ ha anotado unos paupérrimos 9,4% y 9,7% de share el lunes y martes respectivamente. Datos que menoscaban gravemente la media global del día de Telecinco. Sorprenden estos unidígitos cuando la mayoría de los programas han subido gracias al efecto de la polémica entrevista a Ángel Cristo. Por tanto, el problema de fondo son los contenidos y el cómo se abordan. También la existencia de una mesa VIP que no representa a absolutamente nadie y que tan solo despierta el sentimiento de vergüenza ajena como ocurrió ayer con Marina Rivers.

Pues bien, por estas mismas fechas en 2022, ‘Sálvame’ se movía en torno al 13%-13,5% de cuota de pantalla, es decir, cuatro puntazos más de lo que ha firmado el programa de Ana Rosa a pesar de poder haber hecho una escaleta con contenidos de interés a raíz de lo de Ángel Cristo y Bárbara Rey. No es de extrañar que muchos echen de menos al espacio de La Fábrica de la Tele en plena polémica entre madre e hijo.

Como decimos, esta nueva caída en audiencias de ‘TardeAR’ se produce después el formato despuntara algo y obtuviera un 11,2%. Una cifra que Mediaset celebró muy aventuradamente bajo la exclamación de «¡vaya datos!». Una reacción, por cierto, cuanto menos curiosa. Lo que con ‘Sálvame’ era mínimo histórico, con Ana Rosa era máximo, récord y demás parafernalia.

El caso es que fue un pequeño oasis en el desierto porque nuevamente se ha demostrado la debilidad del magacín y la inapetencia que provoca entre los espectadores. Sonsoles con un 12% y La Promesa con un 11,7% no le dieron opciones a una oferta que mucho tiene que cambiar para salir del hoyo. Porque no, no es el espectador el que se tiene que acostumbrar al nuevo modelo como pretende Telecinco, es Telecinco quien se debe adaptar a los gustos del público. Y si no, ahí tienen los desastrosos datos que merecen.