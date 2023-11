Nacho Abad para los pies así a Ana Rosa ante este lamentable alegato en pleno ‘TardeAR’

Nacho Abad ha vuelto a verse las caras con Ana Rosa Quintana en un plató de televisión tras su marcha de ‘El programa de AR’. El periodista y actual presentador de ‘En boca de todos’ se ha presentado en el plató de ‘TardeAR‘ para cebar una potente exclusiva que se podrá ver este marte por la noche en ‘Código 10’ de Cuatro.

La información tiene que ver con el pasado de la mujer que denunció a Cándido Conde-Pumpido por una supuesta agresión sexual que finalmente resultó ser mentira. El programa ha enviado una periodista a Brasil y ha podido acceder al pasado oscuro de esta falsa víctima del abogado. Todos los datos que se han recabado se podrán ver en el espacio de sucesos de Cuatro mientras la mujer en cuestión se encuentra en paradero desconocido.

Nacho Abad ha arrojado contexto a esta truculenta historia: «Nos entró la información el jueves, una orden de busca y captura desde Brasil y una ficha policial. Así que apostamos por mandar una reportera a Brasil para trabajar sobre el terreno y sin presiones. Lo primero que hemos conseguido es el sumario, tenemos una serie de direcciones a las que acudir y llegamos al hotel donde vivió ella. Y cuando llegamos al hotel nos hablan de su pasado, de a lo que se dedicaba, era una mujer con una vida holgada. Nosotros sabíamos que íbamos buscando una tentativa de homicidio».

«Nos enseñan la habitación donde se comete la tentativa de homicidio y la víctima cuenta que entra en una aplicación para tener relaciones sexuales, queda con ella, se lo lleva a su habitación de hotel, mantienen relaciones y, al parecer, los dos se quedan con ganas de más. Deciden llamar a una chica para que se una, hay un trío, ella en un momento se enfada por tener que compartir a este hombre con otra, coge dos cuchillos de cocina y con esos dos cuchillos empieza a apuñalarle en el pecho y en la espalda. Fue un milagro que salvara la vida», ha narrado Nacho Abad.

«Ella consigue huir y no la detienen porque al principio parece una escena en la que ella es la agredida y él es el agresor y ella solo se defiende. Fíjate los paralelismos con Cándido Conde-Pumpido. Por tanto, consigue escapar de la acción de la justicia hasta que salen las huellas y ella huye de la localidad donde residía hasta Sao Paulo y luego logra saltar a España en diciembre de 2022», ha proseguido el periodista y criminólogo.

Un mes después, en enero, esta chica brasileña de 37 años conoció en una discoteca de Madrid a Cándido Conde-Pumpido y, desde entonces, habrían mantenido encuentros puntuales hasta que, hace unas semanas, le denunció por una agresión sexual que, como decimos, ha resultado ser falsa. No obstante, si no fuera por las cámaras que el abogado tenía en casa grabando todo, probablemente estaría en prisión preventiva en la actualidad. Tal y como ha asegurado Nacho Abad, en esas imágenes «no hay sexo».

Tras toda la exposición del comunicador, Ana Rosa Quintana ha tomado la palabra con unos términos controvertidos y superfluos: «Esta señora es muy peligrosa y además es una tía buena porque para ligarte a una persona que está entrando en una discoteca hay que tener un cuerpazo como ella, ser una tía guapa y encandilar a los hombres, saber seducir. Parece una mujer muy atractiva».

Al escucharla, Nacho Abad le ha parado los pies y ha querido desmarcarse completamente, consciente de que sus bochornosas palabras no eran nada afortunadas e iban a levantar grandes ampollas como no puede ser de otra manera. «Esas cosas yo prefiero no… dada la situación en la que vivimos últimamente, yo prefiero no decirlas… Tú me entiendes, tú me estás entendiendo», le ha soltado el periodista.

«A ver, es que para conseguir que una persona, que además es abogado, te meta en su casa durante tres días…», ha seguido insistiendo Ana Rosa. El problema es que la presentadora también estaba dando un dato erróneo: «Perdona que te corrija. No estuvo tres días, estuvo 8 horas porque en su denuncia no está bien explicado, pero está desde las 2 de la mañana hasta las diez». Acto seguido, Nacho Abad ha desviado el foco a las imágenes conseguidas en exclusiva para alejarse de ese polémico alegato de Quintana.