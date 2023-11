Xavier Sardá revienta ‘TardeAR’ y llama «conservador» a Mario Vaquerizo en pleno directo

‘TardeAR‘ comenzaba preguntándose este martes si peligra el marisco esta navidad debido a la escasez de marisco y a las tormentas que ha habido. Un debate que enfrentaba a Xavier Sardá y a Mario Vaquerizo pues ambos tenían opiniones diversas en torno a este asunto.

«Hay que pensar en las tradiciones, una navidad sin marisco no es lo mismo. Yo siempre creo que lo clásico siempre fue moderno», defendía Mario Vaquerizo después de que su compañero comentaba que lo peor es para los mariscadores pero no para la gente por quedarse sin comer marisco.

Era entonces cuando Xavier Sardá no se contenía y daba un corte a Mario Vaquerizo por su viraje ideológico en los últimos tiempos. «Otro moderno que se ha hecho conservador», soltaba el que fuera presentador de ‘Crónicas Marcianas’ provocando la risa de Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, el líder de las Nancys Rubias no estaba de acuerdo con lo que le había dicho Sardá. «Sí, si que te has hecho, si que te has hecho», le insistía Xavier al cantante con una sonrisa en la boca en una clara alusión a cómo de ser uno de los defensores y representantes de la movida madrileña junto a su mujer Alaska ahora es uno de los máximos defensores de la derecha.

«Ser conservador no está reñido con la modernidad«, se defendía por su parte Mario Vaquerizo. «No por comer más marisco te vuelves más moderno también te lo digo», le contestaba entonces Vicky Martín Berrocal.

Tras este pequeño connato de rifirrafe, Ana Rosa Quintana tomaba la palabra para dar paso al vídeo y seguir con el debate del programa. «Bueno, bien, dicho todo esto, mis compañeros han estado trabajando en este vídeo», les soltaba la presentadora. «Pobres», se escuchaba decir a Vaquerizo por lo bajo.