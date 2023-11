Un espontáneo boicotea ‘Espejo Público’ y llama así a Susanna Griso sin reparos

Susanna Griso se ha llevado el corte del día este jueves en ‘Espejo Público‘. Ha sido un espontáneo el que se ha colado en una conexión en directo y le ha descalificado sin ningún pudor mientras trataba de boicotear el trabajo que estaba haciendo el equipo desplazado en la zona.

Y es que el magacín de Antena 3 se encontraba dando cobertura el polémico desalojo de unos okupas en dos edificios del barrio de Bonanova, en Barcelona; y la periodista del matinal que cubría este suceso estaba entrevistando a dos estudiantes vecinos de estos okupas.

«Esto es mentira total, están diciendo mentiras», ha gritado el hombre en cuestión cortando así el testimonio de los dos jóvenes, a los que ha acusado de propagar un «discurso de odio de la extrema derecha». «Respete la opinión de los vecinos», le ha detenido la reportera para que dejara de entorpecer el trabajo y en aras de continuar el directo de ‘Espejo Público’ con normalidad.

Pero Susanna Griso ha cometido el error de pedirle a su compañera que entrevistara al individuo que había abortado la conexión. Una muy mala idea porque este tipo se ha venido demasiado arriba, acusando a los medios de comunicación de manipulación y descalificando a la comunicadora de Atresmedia en particular llamándola «desinformada».

«Estás desinformada. Los okupas no han provocado ningún problema», ha estallado. Una afirmación opuesta a la versión de los estudiantes. «¿Y los dos chavales que acabamos de escuchar? No me han parecido portavoces de Vox o de Desokupa. ¿Se están inventando una realidad paralela?», le ha replicado Susanna Griso. «Es juventud desinformada a través de las redes sociales», se defendía este vecino.

«Aquí están todos desinformados menos usted», le ha espetado Griso, visiblemente molesta. Mucho más implacable ha sido Miquel Valls. «Me vas a permitir, pero el único que está mintiendo aquí esta mañana eres tú. Soy periodista, conozco perfectamente la zona, llevamos tratando este tema desde hace muchos años. Hemos estado hablando con vecinos y comerciantes», ha reaccionado de inmediato el colaborador para sacar la cara por la presentadora de Antena 3.

«Y yo soy un vecino que he visto cómo ustedes están agarrando a dos jóvenes que están expresando un discurso el cual no representa a este barrio», ha verbalizado el vecino. Unas gruesas palabras que han aumentado la tensión. «¿Agarrando? Que yo sepa mi compañera Gabriela no ha agarrado a nadie, partamos de esa base. Ha acudido a entrevistar a dos jóvenes, como le ha entrevistado a usted», ha aclarado Susanna Griso, cortando la entrevista abruptamente.