Sandra Barneda dice basta a Antonio Montero por su frase de Chenoa: «Mamarracho»

La separación de Chenoa y su marido Miguel Sánchez Encinas sigue copando las escaletas de los programas de Telecinco. Después de que ‘Fiesta’ diera la exclusiva el sábado y de que ‘Socialité’ dejara caer el domingo lo que habría detrás; este lunes ‘Así es la vida’ ha seguido analizando todo con Sandra Barneda dando la cara por la cantante y enfrentándose a Antonio Montero.

Tanto César Muñoz como Sandra Barneda han dejado claro que están «todos con Chenoa». Tras ello, ‘Así es la vida’ se hacía eco de las incendiarias declaraciones de su padre en ‘Socialité’ y de las primeras palabras de David Bisbal al ser preguntado por el asunto.

«Solo decir una cosa, todo mi apoyo a Chenoa por las palabras tan crueles que ha pronunciado su padre. Me parece de las peores cosas que he escuchado», sostenía Sandra Barneda al volver del vídeo. «¿Pero quién es malo? El padre dice lo que piensa y el que va a preguntarle ya sabe como piensa el padre», le replicaba Antonio Montero.

Y como es habitual todas las colaboradoras se revolvían contra Antonio Montero. «Como que alguna vez en la vida Antonio Montero iba a defender a una mujer. Tampoco Chenoa», le soltaba Carmen Borrego. Mientras el colaborador trataba de defenderse e iniciaba un tenso desencuentro con Sandra Barneda.

Sandra Barneda explota contra Antonio Montero por defender al padre de Chenoa

«Antonio simplemente digo que un padre que no se ha hecho cargo y que no conoce a su hija…», trataba de decirle la presentadora. «¿Y para qué le preguntan?», espetaba Montero indignado. «¿Me dejas terminar?», le preguntaba Sandra Barneda a lo que él contestaba que «¿para qué lo ponemos?». «Es que no hay una mala pregunta, hay una mala respuesta de toda la vida Antonio. Preguntar es libertad de expresión«, le contestaba Sandra muy cabreada.

«Un padre que no la conoce, que no se ha hecho cargo y cuando su hija debe estar pasando, lo haya dejado ella o no lo haya dejado ella, por un momento muy jodido que diga que se casaba porque necesitaba ascender socialmente me parece una mamarrachada», sentenciaba Barneda completamente indignada.

«¿Pero cuando ha hablado bien este señor de su hija? Nunca», insistía Montero. «Pero que no le exime el hecho de que nunca haya hablado bien de su hija, no le exime de ser y seguir siendo un mamarracho y un impresentable. Me da igual si le preguntan», le contestaba la presentadora.

«Es que parece que no seas padre, yo no soy madre pero te lo juro aunque tengas una mala relación con tu padre sigue siendo tu padre y te afecta mucho. Desde aquí Chenoa, Sandra Barneda, te envío un abrazo«, concluía la presentadora.