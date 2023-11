Rosa Benito descoloca con el anuncio que hace de su futuro profesional: «Va a sorprender»

Este viernes, 3 de noviembre, Rosa Benito ha reaparecido públicamente tras mucho tiempo alejada del foco mediático. Lo ha hecho para acudir en el Teatro Capitol al estreno mundial del musical ‘Bailo, bailo’, basado en la aclamada película ‘explota, explota’, inspirada en la vida de la gran Raffaella Carrá.

Allí, la tía de Rocío Carrasco se ha enfrentado a las preguntas de los medios de comunicación que cubrían el evento. Aunque parca en palabras, Rosa Benito ha dado su opinión ante los micrófonos de Europa Press a la futura boda de Ana María Aldón con su pareja, Eladio, apenas cinco meses después de iniciar su relación. La que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha confesado que le parece «súper bien» que la diseñadora haya rehecho su vida.

Del mismo modo, se alegra de que José Ortega Cano se encuentre bien en estos momentos. De hecho, asegura que el torero está «súper bien» y que pronto estará con él para disfrutar de toda la familia. Y es que, aunque lleva ya años separada de Amador Mohedano, su relación con la familia de Rocío Jurado sigue siendo excelente. Y con ellos se suele reunir de cuando en cuando en Chipiona, la ciudad gaditana que vio nacer a ‘La más grande’.

Rosa Benito confirma su próximo proyecto profesional

Por otro lado, Rosa Benito también ha explicado que en estos momentos está centrada en disfrutar de sus nietos. Y en su tiempo libre está «disfrutando». Si bien confirma que está preparando un próximo proyecto profesional para el verano. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre de qué se trata: «Pues estoy preparando un proyecto precioso. Es que no lo puedo decir pero es algo muy bonito y creo que va a ser algo que va a sorprender porque me ha sorprendido hasta a mí pero bueno, estoy súper ilusionada. En verano si Dios quiere. O sea que estamos en ensayos».

De esta forma, la que fuera peluquera de Rocío Jurado ha dejado entrever que está preparando un nuevo proyecto profesional con el que está muy ilusionada. Aunque no ha querido desvelar ningún detalle, sí que ha anunciado que verá la luz el próximo verano. ¿Volverá a la televisión como colaboradora de algún programa? Mucho se ha especulado con que podía fichar por Sonsoles Ónega y su ‘Y ahora, Sonsoles’ en Antena 3. Sin embargo, por el momento, esto no parece que vaya a producirse.