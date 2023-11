Risto Mejide se moja a fondo sobre el pacto de PSOE y Junts y sentencia este detalle

Este jueves 9 de noviembre, festivo en Madrid, ha llegado cargado de noticias. Por un lado, el pacto que han firmado el PSOE y Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Por otro, el disparo que ha recibido Alejo Vidal-Quedras, ex presidente del PP de Cataluña y fundador de Vox en Madrid. Dos noticias de las que se ha hecho eco Risto Mejide al arrancar ‘Todo es mentira’.

«Muy buenas tardes. Este es el guion del programa de hoy, que acaba de saltar por los aires. Hoy va a ser un programa lleno de sobresaltos… Ya sabéis que respondemos a lo que ocurre en la actualidad y la actualidad manda. Vamos a hacer lo que podamos», aseveraba el presentador con el gesto serio y sin meter la habitual música para comenzar el programa.

Tras dar la última hora sobre el suceso en el que se ha visto implicado Alejo Vidal-Quadras; ‘Todo es mentira’ seguía con su escaleta y analizaba el pacto al que han llegado PSOE y Junts con el que se desencalla la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo sobre el que Risto Mejide no se ha podido quedar callado.

Con su particular ironía, Risto Mejide se pronunciaba después de haber podido leer el comunicado enviado por PSOE y Junts con los puntos que han acordado. «Esto no es un acuerdo, esto es un desacuerdo. Lo que han puesto aquí es todas las razones por las que no están de acuerdo y a eso le han llamado pacto. Me parece el mayor cinismo que he visto en mucho tiempo», empezaba diciendo el presentador con una sonrisa en la boca.

Tras ello, el presentador de ‘Todo es mentira‘ comparaba lo que han hecho PSOE y Junts con una pareja con problemas. «Tú imagínate una pareja. Esa pareja que llega y le dice ‘cariño tenemos que hablar’. Y te digo todas las razones por las que no estamos de acuerdo tú y yo. Que si no me gustas, que si en el pasado lo has hecho todo fatal, que si yo pienso que en realidad te vas a seguir equivocando en el futuro», exponía Risto.

«Imagínate que se dicen todas esas lindezas, las escriben en tres páginas y la conclusión es que vamos a tener un hijo. Eso es lo que ha pasado«, añadía Mejide provocando la risa de sus compañeros de mesa con el ejemplo que había puesto.

«A mí me falta una pieza en todo esto. ¿Sabéis que pieza? La razón por la que van a pactar, lo que no está explicado aquí y se explica en menos de cuatro páginas. Es a ti se te está pasando el arroz, a ti no te tocan ni con un palo, vamos a tener un hijo. Lo entiendo», proseguía diciendo Risto Mejide.

Así, el presentador llegaba a la conclusión de que todo sería interés para ambas partes. «Tú necesitas siete diputados, tú necesitas porque no te has visto en otra en tu vida. Todo lo demás es blablabla. Pero oye ahí andamos todos los medios haciendo un análisis pormenorizado de todo», concluía.