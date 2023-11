Miguel Ángel Revilla, muy duro con Pedro Sánchez por la amnistía: «Es el cáncer de la política»

Hace casi diez años que Miguel Ángel Revilla se sentó por primera vez con Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’. Ahora, el expresidente de Cantabria le ha vuelto a conceder al publicista una de sus entrevistas más sinceras, donde, como viene siendo habitual en él, no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de diversos temas de actualidad.

Precisamente uno de los temas que más están dando de que hablar en las últimas semanas ha sido la polémica ley de amnistía y el pacto del Partido Socialista con Junts que, tras varios días de intensas negociaciones, se firmará este mismo jueves 9 de noviembre. De esta forma, Pedro Sánchez tiene vía libre para la investidura.

Revilla ha reconocido tener «sentimientos encontrados» con la actitud del presidente de Gobierno en funciones. «La falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es el cáncer de la política y la religión. Y eso es lo que estamos viviendo con Pedro Sánchez. Está muy bien si lo anuncias y se lo dices a la gente para que la gente sepa lo que tiene que votar. Lo que no puedes hacer es decir ‘jamás, jamás, jamás’ en una campaña electoral y luego hacer todo lo contrario», asegura el líder del Partido Regionalista de Cantabria.

La decepción de Miguel Ángel Revilla con el rey emérito

También dejó claro lo que piensa sobre quienes insisten en hablar de que ETA se ha colado en las instituciones a través de Bildu. «¡ETA no existe! Lo que existe es un partido heredero de ETA que ha renunciado a la violencia, que ha acatado la Constitución y hablan en el Parlamento. Y yo prefiero que la gente habla a que no la dejes hablar y te maten a punta de pistola», sentenció.

Otro de los temas que Risto sacó a colación fue el del rey emérito, con el que en el pasado Revilla tuvo mucha afinidad. Pero eso ya es agua pasada: «Le tenía en un pedestal, le hacía mucha gracia y me llamaba de vez en cuando, no sé, le gustaba estar conmigo. Todos sabíamos que tenía una doble vida sentimental, pero eso me importaba un bledo. La vida personal quien tendrá que decir algo es su mujer, siempre y cuando que no las paguemos nosotros. Las hemos estado pagando euro a euro».

«Eso es grave, pero vamos a sumar más, que se intuya que tiene una gran fortuna fuera de España… Ya el remate, sabes que es ciudadano fiscalmente de Emiratos Árabes, que ya no es ciudadano fiscal español. Creo que es el único caso de un jefe de estado en el mundo que se expatria fiscalmente del país del que ha sido Jefe de Estado. Un hombre que hizo lo que hizo aquel 23F, a mí me hizo llorar aquella noche, que puso en marcha la Transición. ¿Cómo lo has estropeado de tal manera? Yo no le puedo perdonar, me ha decepcionado», sentenció Miguel Ángel Revilla.

