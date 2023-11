María Becerra dice ‘hasta aquí’ a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ tras su pregunta: «Parad»

El plató de ‘El Homiguero’ recibió por segunda vez este miércoles a la cantante argentina María Becerra. La entrevista de la responsable de éxitos como ‘Automático’ o ‘Te cura’ no tardó en reconducirse hacia el terreno romántico. El presentador del programa de Antena 3, Pablo Motos, preguntó a la artista por los detalles de su compromiso anunciado este verano. Y entre risas y anécdotas, hubo una cuestión del conductor del programa que hizo que la artista tuviese que ponerse seria.

A penas unos minutos de haber comenzado la entrevista, la pregunta del millón ya había salido en la conversación. La cantante advirtió corriendo: «Hoy no tengo el anillo porque lo mandé a achicar, no piensen nada raro», decía entre risas la argentina mientras comenzaba a responder las preguntas sobre su compromiso con J Reise.

«Se lo pedí en Grecia, en nuestras vacaciones, donde amanecer y atardecer son súper bonitos», detalló la joven cantante sobre la proposición que le hizo a su novio en verano. Fue entonces cuando reveló un dato que más tarde desembocaría en un momento incómodo del programa. «Había preparado pétalos, champán, había escrito una carta para leérsela, pero estaba durmiendo y no se quiso levantar» reveló Becerra. «No le leí la carta, porque estaba híper nerviosa, me temblaban las piernas» aclaró además.

La pregunta que incomodó a María Becerra en ‘El Hormiguero’

Maria Becerra junto a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Entonces Pablo Motos comenzó a insistir a la cantante sobre la carta en pleno directo. «Pero, ¿la carta existe? ¿Te atreverías (a leerla), aunque ahora no la tenemos?«, preguntó el presentador a una María Becerra que cada vez contestaba más incómoda desde su asiento. «Yo la tengo en mi teléfono, pero no sé, parad» espetó la invitada. Lo que hizo que el anfitrión reculase cautelarmente «No, no, igual es íntimo» aclaraba Motos, achantado tras su insistencia.

La argentina quiso quitarle hierro al asunto. «No dice nada del otro mundo, es un poema rimando, muy cursi todo», aclaró para finiquitar el asunto. «Lo dejamos aquí mejor», sentenció de forma tajante el presentador para poner fin a la tensión en plató. Lo que sí reveló la futura novia es que la proposición tuvo lugar de noche, no en el atardecer, cuando su novio se despertó finalmente.

Dejando el momento de ruegos a un lado, la joven compositora tuvo tiempo para reflexionar con el presentador sobre la vida de prometida. «El compromiso es diferente a Argentina y aquí. Es como ser un novio plus, no cinturón marrón de novio», bromeaba el conductor del programa. «Exacto, si. Todavía no es negro, pero está ahí, ya lo amarraré», confesaba María Becerra de forma simpática.

La noche del miércoles fue la segunda vez que la joven visitaba el plató de ‘El Hormiguero’, un año después de su primera visita en septiembre de 2022. En esa entrevista, en lugar de hablar de su anillo de compromiso, la artista puso a perrear a Pablo Motos y le enseñó algún que otro challenge de Tik Tok.