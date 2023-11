La insinuación de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ sobre Vidal-Quadras que hubo que frenar

Como cada jueves, este 9 de noviembre Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo han debatido, junto a Pablo Motos, sobre diversos temas de actualidad en ‘El Hormiguero’. Como cabía de esperar, el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha centrado la tertulia.

Una de las primeras en tomar la palabra era Nuria Roca, que se posicionaba en contra del acuerdo: «Nos estamos olvidando de que este acuerdo se está firmando porque hacen falta siete votos. Si fuera importante se hubiera hecho antes, no se ha hecho porque hacen falta siete votos para investir a Sánchez». «Si esto hubiera estado hace tres meses en el programa del PSOE era más lícito», añadía la presentadora de ‘La Roca’.

Sin embargo, Tamara Falcó discrepaba con su compañera: «No estoy de acuerdo, porque yo creo que a muchos socialistas les parece bien y ese es el problema». «Ya no es el partido socialista es el partido de Sánchez. Eso es lo triste. Algunos lo apoyan y los que no lo apoyan son fascistas o fachas», aseguraba la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó tacha de «aberrante» la amnistía

Aunque, como viene siendo habitual en ‘El Hormiguero’, el presentador y sus colaboradores han criticado duramente al presidente del Gobierno en funciones, Isabel Díaz Ayuso también ha recibido algunas críticas por sus palabras en ‘Espejo Público’. Y es que, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a decir que Pedro Sánchez «nos ha colado una dictadura».

Juan del Val era el más duro con Díaz Ayuso: «Sus palabras me parecen aberrantes. No se puede decir que estemos en una dictadura porque si estuviéramos en una, Ayuso no sería presidenta». Por el contrario, Tamara Falcó intestaba restarle importancia: «Vale, lo ha hecho muy mal. Pero estamos hablando de la amnistía. Estamos hablando de pactar con Puigdemont, que al final vamos a darle importancia a lo que lo tiene y es que esto es aberrante para toda España».

Era entonces cuando la marquesa de Griñón hacía una gravísima insinuación sobre el disparo este mismo jueves a Alejo Vidal- Quadras. «Tampoco estamos hablando que han disparado al fundador de Vox en la mandíbula», soltaba la hija de Isabel Preysler mientras sus compañeros seguían hablando de la amnistía. En ese momento, Cristina Pardo y Juan del Val le paraban los pies. Ambos le explicaban que ese suceso no había tenido nada que ver con lo que estaban debatiendo. «¿Tú crees que no ha tenido nada que ver? No sé», insistía Tamara Falcó. Tras la explicación de sus compañeros, la colaboradora se volvía a callar y a intervenir en contadas ocasiones.