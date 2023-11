Juan del Val salta de Atresmedia a Telecinco como colaborador de ‘TardeAR’ por sorpresa

Es uno de los rostros más ligados a Atresmedia como guionista y colaborador de ‘El Hormiguero’ así como de ‘La Roca’ junto a su mujer Nuria Roca. Pese a todo, este lunes, Juan del Val saltaba a ‘TardeAR’ para promocionar su última novela «Boca besada».

Y es que Juan del Val ya fue colaborador de programas de Unicorn Content como ‘Ya es mediodía’ o ‘Cuatro al día’ y además el escritor nunca ha tenido reparos en confesar que al igual que su mujer Nuria Roca son grandes amigos de Ana Rosa Quintana.

Nada más recibirle en su sofá, Ana Rosa Quintana no dudaba en hablar con Juan del Val de su ideología política. «Ya eres un personaje de la tele que es muy peculiar. Es verdad, es muy peculiar porque ¿tú eras un tío de izquierdas no? Pero repartes a diestro y siniestro», le soltaba la presentadora.

«Has dicho que era, ahí en pretérito imperfecto, yo me sigo considerando de izquierdas. Lo que pasa es que hay un cierto malentendido de que si criticas a Pedro Sánchez inmediatamente después te colocan en un grupo de fachas y a mí esto me suena bastante lejano. Y si te digo la verdad me da exactamente igual», le contestaba él.

«Una de las cosas interesantes que tiene el ser de izquierdas es criticar al poder. A nadie le gusta que le critiquen», terminaba diciendo Juan del Val antes de contar cómo empezó en el mundo del periodismo tras haber trabajado en la construcción.

Juan del Val se suma a la mesa VIP de ‘TardeAR’

Después Ana Rosa le preguntaba por el salto de ser guionista con Pablo Motos a ser escritor de sus novelas. «Yo cuando publiqué la primera novela todavía no era guionista de Pablo Motos. Al final escribir es lo mismo pero la novela es otra historia», sentenciaba.

Tras hablar de su novela, Ana Rosa Quintana animaba a Juan del Val para que se incorporara a la mesa VIP de ‘TardeAR‘ junto a Xavier Sardá, Vicky Martín Berrocal y Cristina Cifuentes y hablar de las relaciones de amor en el trabajo, algo en lo que él está muy acostumbrado pues trabaja junto a su mujer.

Antes de acabar, Ana Rosa no ha dudado en proponerle a Juan del Val que vuelva más veces a su programa. «Vente más veces, más días Juan, ¿o no te van a dejar?», le decía la presentadora. «Los que tu quieras», le contestaba él.