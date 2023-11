Joaquín Prat corta el directo de ‘Vamos a ver’ y se enzarza con Patricia Pardo: «Me sienta mal»

Joaquín Prat y Patricia Pardo suelen brillar en directo por su complicidad en pantalla. Sin embargo, este martes, no ha habido ni rastro de este buen rollo. Los presentadores de ‘Vamos a ver’ han protagonizado un sonado desencuentro que ha sorprendido a los espectadores. Todo ha ocurrido a raíz de que Joaquín Prat cortase uno de los directos del programa, algo que a su copresentadora no le ha gustado ni un pelo.

Esta mañana del martes, ‘Vamos a ver’ conectaba en directo con el municipio de Xirivella en Valencia. Un reportero del programa se había desplazado hasta la zona para conocer la historia de un joven atropellado en el municipio. El periodista comenzó su directo con normalidad, entrevistando a la madre y a la tía de la víctima.

Sin embargo, la conexión comenzó a torcerse cuando una de las familiares agarró sin permiso el micrófono del reportero. «Lo que pasa es que fueron unos abusones de mierda. Son unos perros, unos desgraciados», espetó la invitada a los espectadores de ‘Vamos a ver’. «Que me cago en vuestra puta raza sin pasar ninguna. Pedazo de perros, hijos de puta«, prosiguió la entrevistada. Ante la retahíla de insultos y las malas formas, Joaquín Prat no tuvo más remedio que poner fin al directo, algo que no gustó demasiado a su compañera.

El choque entre Joaquín Prat y Patricia Pardo

«Bueno, bien… Ha quedado bastante claro«, dijo Joaquín Prat para cortar en seco el discurso de la prima de la víctima. «Primero que se recupere David, hay que darle el apoyo a Amparo que está la mujer destrozada porque tiene a su hijo en cuidados intensivos», continuó el presentador para finalizar el directo. Fue entonces cuando Patricia Pardo salió en defensa de la entrevistada.

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«Es que fueron cinco puñaladas, una de ella le perforó el pulmón derecho y es verdad que está muy grave, Joaquín«, le reprochó la presentadora a su compañero, ante su actitud cortante. «Hay que entender que la familia está muy afectada e indignada, no es para menos. Es la tercera vez que van a por un miembro de su familia», apuntó la presentadora a modo de reprimenda.

«Es que a las 11.20 horas de la mañana y ya tantos exabruptos», protestó el presentador ante la compresión de Patricia Pardo. «Además, estoy acatarrado. Me sienta mal, de verdad, escuchar eso de ‘perros’ y demás», espetó el presentador para zanjar el tema. De esta forma le dejó claro a su compañera que en programa no hay cabida para las malas formas.