Eva González tiene que frenar a Luis Fonsi por decir quién va a ganar en ‘La Voz’

La gala final de ‘La Voz’ está cada vez más cerca. Este viernes, el programa presentado por Eva González celebró su primera ronda directos, de la cual se eligieron a dos semifinalistas de cada equipo. Y, si bien, el público tuvo la oportunidad de elegir a uno de estos, el otro elegido recaía en el jurado. Fue entonces cuando la presentadora tuvo que parar los pies a uno de los coaches para que no se fuese de la lengua en el veredicto final.

La gala de directos dejó este viernes un nivel de actuaciones que no se lo puso demasiado fácil al jurado. Phindile Felicia fue la encargada de inaugurar la fase de directos, y su interpretación de ‘This is me’ dejó boquiabierto a Luis Fonsi. «Eres impresionante mi amor. Desde que pisas el escenario, yo me pongo nervioso, porque se que te apropias de cada canción», aseguró el puertorriqueño a la aspirante. Fue entonces cuando Eva González tuvo que interrumpir.

Eva González para los pies a Luis Fonsi

«Nos llevas a un lugar de amor y alegría. Lo que haces es muy impactante», continuó Luis Fonsi, que estaba decidido a dejar clara su fascinación por la concursante. Entonces, no se pudo contener. «Pienso que tu vas a ganar la competencia», sentenció el coach puertorriqueño a Phindile Felicia, que no tardó en dibujar una sonrisa. Entre toda esta lluvia de halagos, Eva González salió al rescate de la situación.

Eva González y Phindile Felicia en ‘La Voz’

«Eso está en manos de nuestra audiencia. Tú lo sabes», le recordó la presentadora al miembro del jurado de forma cortante. Eva se apresuró así en pararle los pies al coach ante su imparcialidad con el resto de los compañeros de concurso respecto a Phindile. «Es verdad, tiene que votar la gente. Me quedo callado. Pero te quiero Phindile«, rectificó el cantante, que pareció entender la gravedad en la reprimenda de su presentadora.

Sin embargo, Phindile no contó con el voto del público y Elsa fue la elegida para pasar a la semifinal en su lugar. Ahí fue cuando Eva González recordó que el coach de cada equipo tenía el poder de pasar a una segunda persona de entre sus concursantes. Aun así, en la final solo podrán votar los telespectadores. Ahí fue cuando Luis Fonsi entró de nuevo en escena.

Aunque el coach insistió en que «no tenía ni idea» de a quien elegir, Eva le sugirió que eligiese «con el corazón» y así lo hizo. El intérprete de ‘Despacito’ hizo que Phindile Felicia pasase una ronda más hasta la semifinal del concurso, lo cual no fue una sorpresa porque ya había desvelado previamente que era la favorita de su equipo, rompiendo así la intriga y la emoción de la gala.