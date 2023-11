‘Entrevías 3’ se despide con un impactante e inesperado final este martes en Telecinco

La tercera temporada de ‘Entrevías‘ termina este martes, 28 de noviembre, y lo hará por todo lo alto tras cómo acabó el penúltimo capítulo de la semana pasada con la inesperada muerte de Tente y el malogrado plan de Dulce y Romero para detener a Ezequiel. Sin embargo, tras quedar en libertad, el comisario Romero irrumpirá en la boda entre Jimena y Amanda para matar al policía. Todo puede cambiar en un desenlace que dará mucho, mucho que hablar.

En el día de la boda de Jimena y Amanda todo debería ser felicidad y nervios por los preparativos, pero el asesinato del ex pandillero ha dejado muy tocado a Tirso y a Maica, que, muy afectada, se dará por vencida y decidirá cerrar la fundación y replantearse su vida en Entrevías.

Irene, mientras tanto, es elegida finalmente para bailar en la compañía a la que se apuntó con la ayuda de su abuela, pero la tristeza se apodera de ella al darse cuenta de que al irse a París va a tener que despedirse de su abuelo, de su hijo y de todos sus seres queridos. Además, sus planes se verán truncados con lo que le sucederá a Nelson.

Tirso, tremendamente deprimido, asume que no puede llevar el peso de todos sobre sus hombros y decide deshacerse de las armas que tiene escondidas en el almacén y entregárselas a Romero. Sin embargo, lo hará sin saber que el ya ex comisario tiene planes sangrientos para ellas.

Por otro lado, Ezequiel, que fue detenido por Amanda, descubrirá que pesan sobre él cargos por corrupción que le pueden llevar de nuevo a la cárcel. Pero el astuto policía tratará de maniobrar para salir libre y arreglar sus asuntos pendientes con Dulce y con Romero.

No obstante, todo se torcerá cuando Nelson sea secuestrado violentamente por sorpresa por los hombres de Rafael, el tío de Romero, que querrán cumplir sus amenazas y matarle por no haberse ido del barrio cuando así se lo exigieron en la anterior retención. Y no será la única posible muerte, pues, como adelantamos, el comisario Romero irrumpirá en la boda entre Jimena y Amanda para asesinar a Ezequiel. ¿Lo conseguirá?

Pues bien, para conocer este trepidante y trágico desenlace de ‘Entrevías 3’, una temporada que ha estado cargada de enorme acción, solo hay que esperar a esta noche, a partir de las 22:50 horas, para que Telecinco ofrezca el capítulo final de la serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera.