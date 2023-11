Elsa Anka denuncia el motivo de su despido como camarera en ‘First Dates’: «Hubo preferencia…»

Elsa Anka acudió este lunes a ‘Espejo Público‘ para denunciar el ninguneo hacia las mujeres de su generación en la televisión. La presentadora se unió a Susanna Griso en una entrevista que le permitió mojarse sobre temas controvertidos de la profesión. En un momento, la invitada le confesó a su entrevistadora el rechazo que sufrió por parte de ‘First Dates’, donde ejerció como copresentadora y camarera.

«Es muy difícil que haya una mujer de más edad en un programa de ocio», aseguró Anka nada más empezar su entrevista. La mítica presentadora de numerosos espacios de TVE acudió al programa para explicar cómo durante los últimos años ha visto sus oportunidades laborales reducidas debido a su edad. «La sociedad te jubila pero tú no lo sientes así», apuntó la invitada.

La presentadora aseguró que ahora siempre hay una mujer más joven para ocupar su puesto en cualquier programa de televisión. «Dejas de ser un objeto de deseo para los hombres», señaló Elsa Anka. La conductora de ‘Espejo Público’ le preguntó entonces si alguna vez la habían rechazado explícitamente por su edad, y la invitada se sinceró sin dudarlo.

Elsa Anka y Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«¿Has llamado a alguna puerta y se te ha verbalizado, oye lo sentimos, no das el perfil, eres demasiado mayor para este programa«, preguntó Susanna Griso a su invitada. Entonces, la presentadora escogió cuidadosamente sus palabras. «Verbalizarlo no, pero sí que lo he sentido», puntualizó Anka ante la sugerencia de la comunicadora.

«Hay una persona que es muchísimo más joven ahora», aseguró la invitada sobre la persona que ocupó su hueco en ‘First Dates‘. Justo después, la presentadora preguntó a Elsa Anka sobre la sustitución que hizo a su hija en ‘First Dates’ cuando ella se encontraba de baja maternal. «Es muy bonito, ojalá todas las madres pudiéramos hacer esto, cubrir a nuestras hijas en la maternidad», explicó.

Fue hablando de este tema en concreto cuando la presentadora dejó claro qué puerta se le había cerrado por su edad. «Me pareció muy bonito el hecho de poder cubrirla trabajando de la misma profesión. Hubiera seguido ella o hubiese seguido yo, pero como te digo hubo preferencia por un relevo más joven«, sentenció Elsa Anka.

Cabe recordar que Lidia Anka se dio de baja en ‘First Dates’ por su maternidad y el programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro optó en un principio por fichar a su madre Elsa para ocupar su hueco como camarera. Pero después de que Lidia optara por no volver al programa de Cuatro, se decidió relevar también a Elsa Enka y fichar a Laura Boado de ‘La isla de las tentaciones’ para ocupar su plaza.