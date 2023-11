Avance semanal ‘Pecado Original’, capítulos del 6 al 10 de noviembre: Halit, tocado y hundido

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’ en TVE.

Antena 3 ofrecerá la próxima semana cinco nuevos episodios de ‘Pecado Original’ en los que Halit hipoteca su vida por una infidelidad y con su fortuna en peligro. El empresario está hasta el cuello de problemas en el Holding y su vida personal también es una mentira: engaña a su mujer y a su familia con Leyla.

En capítulos anteriores de ‘Pecado Original’, Halit traicionó a Yildiz al empezar una relación secreta con Leyla. Mientras Sahika ha seguido indicando a Leyla cómo debe actuar, Ender y Caner han intentado de todo para llegar a la verdad.

Se han acercado tanto que Sahika tiene que inventarse una relación falsa entre Leyla y Faruk para desviar la atención. Además, Halit fue a chantajear a Nadir, pero se vio recibiendo su propia medicina al descubrir que Nadir conoce los detalles de su aventura con Leyla.

¿Qué pasará esta semana en ‘Pecado original’? Si no puedes esperar en El Televisero te contamos todo lo que va a suceder en la serie turca del lunes 6 al viernes 10 de noviembre a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

Avance de ‘Pecado Original’ – Lunes 6 de noviembre

Ender no se quita de la cabeza que hay algo en torno a Leyla que le escama, así que manda a Caner a que siga a Faruk para descubrir si su romance con Leyla es real como intentó hacerle creer Sahika. Al descubrir que es mentira, Ender está cada vez más segura de que Halit tiene un romance con Leyla y deben encontrar pruebas.

Yildiz está metida de lleno en la preparación de su fiesta de cumpleaños, algo que le alivia la tensión que le suponen las evasiones y escapadas de Halit. De hecho, la joven Yilmaz tiene un mal presentimiento e incluso le pregunta a Halit si piensa pasar tiempo con su hijo en algún momento.

Nadir, que no da puntada sin hilo, le prepara un regalo sorpresa a Yildiz: un vestido fabuloso. Y no le dice que es suyo hasta que la ve probárselo en la boutique. Ella se niega a aceptarlo, pero esas no eran las intenciones de Nadir. Él le asegura que solo quería que supiese que siempre está pensando en ella.

Erim cada vez está más cansado del ambiente de su casa y le confiesa a su hermano que quiere mudarse con ellos. A su vez, Sahika le plantea a Kaya la idea de que Yigit debería irse a estudiar fuera para crecer y cambiar de aires.

Avance de ‘Pecado Original’ – Martes 7 de noviembre

Halit pasa cada vez menos tiempo en casa y no para de decir mentiras para excusarse, lo que ya ha empezado a llamar la atención de su entorno. Sin embargo, lo que más aleja a todos son sus arrebatos de ira. Cuando decide de un momento para otro cancelar la fiesta de cumpleaños de Yildiz, gritándole y marchándose sin dar explicaciones, la deja por los suelos.

Leyla está preocupada porque Halit le esté regalando joyas a otras mujeres, así que trata de sacarle información a Zehra. Al enterarse del cumpleaños de Yildiz, enfurece y organiza un plan para que Halit se aleje aún más de su esposa. No es consciente de que Caner la ha seguido y ha averiguado dónde vive. Ender y Caner adivinan que Leyla es la amante de alguien rico y ambos piensan en Halit.

Metin le plantea a Halit rehipotecar la mansión para ganar tiempo y poder solucionar el problema de Hacienda. Mientras, Nadir advierte a Kaya que deben estar alerta y pendientes de los movimientos de Halit, cada vez más arriesgados.

Avance de ‘Pecado Original’ – Miércoles 8 de noviembre

Halit va en busca de Leyla para disculparse y pedirle que no se marche, incluso le promete que no habrá fiesta con todas las implicaciones que esa decisión tendría para el futuro de la familia.

Ender ha descubierto que Halit y Leyla son amantes porque la casa en la que vive ella pertenece a Halit. Intenta decírselo a Yildiz, pero al verla tan preocupada por Halitcan no se atreve.

Durante su estancia en la mansión, Zerrin no ha hecho otra cosa que revivir su pasado al observar el comportamiento de Halit con Yildiz. Después de escuchar las mentiras que ha contado mediante su ayudante y lo evasivo que se muestra cuando intenta hablarle del tema, a Zerrin no le quedan dudas. Se arma de valor y, aprovechando que esa noche se marcha, le confiesa a Yildiz que Halit tiene una aventura. Yildiz decide buscar respuestas y seguir a Halit para descubrir la verdad.

Por otro lado, Yigit valora la posibilidad de mudarse a Suiza para estudiar allí. Después de todo lo sucedido, cree que es el momento de dar un giro a su vida. El joven llama por teléfono a Lila para escuchar su voz y se despide de ella sin decirle nada acerca de su viaje. Cuando Lila va a buscarle descubre que se ha marchado a Suiza.

Avance del capítulo del jueves 9 de noviembre

Haciendo acopio de valor, Yildiz sigue a Halit y lo descubre en su casa secreta con Leyla. Lo encara y le exige el divorcio antes de marcharse. Leyla se queda observando la escena sin poder decir ni una palabra.

Yildiz llega a la mansión y, ante las miradas consternadas de Lila, Zehra y Erim, hace las maletas y se despide de ellos. Pasa por encima de Halit y se marcha con Halitcan al apartamento de Emir. Leyla está que se sube por las paredes ante la situación y le pide ayuda a Sahika. Ambas están de acuerdo en que Yildiz lo ha descubierto todo demasiado pronto.

Mientras sus hijos intentan hablar con Halit, sin éxito, Yildiz le pide ayuda a Kaya para que sea su abogado durante el divorcio. Halit acude al apartamento para asegurarle a Yildiz que malinterpretó lo que vio, pero Yildiz se niega a escucharle. Está cansada de mentiras y de que no la respeten ni en su propia casa. Se mantiene firme con el divorcio y hace que Halit se marche.

Avance del capítulo del viernes 10 de noviembre

Halit trata de convencer a Yildiz para que se olvide del divorcio y vuelva a casa, pero no consigue nada. Sin saber a quién culpar, Halit va a por Nadir y lo acusa de haberle expuesto, ya que era el único que estaba enterado. No obstante, en ese momento descubre que Ender, gracias a Sahika, también lo sabía.

Ender le confiesa a Yildiz que estuvo a punto de contarle la verdad, pero le entraron dudas al verla hablar sobre su hijo. Yildiz le pide que la ayude para poder vengarse. Nadir, por otra parte, visita a Yildiz para apoyarla y decirle que siempre podrá contar con él, que Halit se arrepentirá.

En la mansión, los ánimos están cada vez más crispados. Erim y Lila se vuelven contra Halit y él estalla. Lila y Zehra tienen que meterse en medio para que Halit no se lance contra Erim. Después de eso, Erim se muda a casa de su madre y Ender le promete a Halit que se quedará solo.

Sahika trata de evaluar los daños y averiguar lo que está pasando: como que Yildiz se está quedando con Emir y que está llevando adelante el divorcio. Sahika le siguiere a Leyla que presente su renuncia para que no corran rumores. Ahora deben ser más cuidadosas que nunca para evitar que el plan fracase. ¿Es el principio del fin de Halit?