Avance ‘Pecado Original’, capítulo del martes 7 de noviembre: Halit pierde a Leyla

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace unas semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’ y pese a todo retiene a su audiencia.

‘Pecado Original’ sigue siendo una de las series más vistas de la televisión después de haber triunfado a nivel internacional. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

En el capítulo de ‘Pecado Original’ de este lunes, Ender averiguó que la relación entre Faruk y Leyla era falsa y mandó a su hermano a seguir a Leyla. Mientras la relación entre Yildiz y Halit no ha parado de empeorar debido a la tensión y las mentiras, Nadir trató de acercarse de nuevo. Además, Erim se está planteando mudarse con su madre y Yigit irse a estudiar fuera.

¿Qué pasará el martes 7 de noviembre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2746 de ‘Amar es para siempre’. Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado Original’ del martes 7 de noviembre

Después de su conversación con Yigit, Sahika le comenta a Kaya que a su hijo le vendría bien estudiar en el extranjero y ver mundo. Kaya decide hablar al respecto con Ender. Mientras, Yildiz se está probando otro vestido para la fiesta, uno con el que se siente como Cenicienta.

Entonces, Nadir aparece y ella descubre que ese vestido es un regalo de cumpleaños de su parte. Yildiz se pone nerviosa y la conversación enigmática de Nadir no es el mejor tranquilizante del mundo precisamente. Nadir sabía que no iba a aceptar el regalo, pero quería que supiera que él siempre está pensando en ella, a diferencia de su marido.

Entretanto, el joyero visita a Halit en el holding. Leyla, preocupada por si es un regalo para alguien más, llama a Zehra e intenta quedar con ella. Minutos después, Metin acude al despacho de Halit. Los planes para salir del agujero con Hacienda no van bien. Metin le plantea rehipotecar la mansión para ganar tiempo y Halit acepta, aunque eso supone arriesgarlo todo.

Kaya, por su parte, entra en el despacho de Ender y, tras un momento dulce, hablan de la educación de Yigit. La idea de que Yigit vaya a otro país por sugerencia de Sahika molesta a Ender. Sin embargo, escucha a Kaya. O lo intenta. En un café cercano, Leyla y Zehra se reúnen para hablar. Leyla da vueltas para conseguir sacarle información acerca de Halit y de la situación en casa. Entonces descubre que el regalo es para Yildiz, por su cumpleaños.

Más tarde, Kaya se reúne con Nadir en su despacho y hablan de las acciones arriesgadas que Halit está llevando a cabo para pagar la deuda con Hacienda. Nadir le advierte a Kaya de que tienen que estar alerta.

Mientras, Leyla entra en el despacho de Sahika, furiosa y agitada. Sahika le resta toda importancia a sus temores. Leyla no quiere conformarse con ser la segunda opción de Halit, pero Sahika le recuerda que lo será hasta que se divorcie. Debe mantener la calma y no hacer ninguna estupidez que tire por tierra sus planes. Pero Leyla no se quedará quieta y se propone enamorar aún más Halit y evitar que se celebre esa fiesta. Tratando de aminorar el golpe del posible desastre, Sahika va a buscar a Halit y le cuenta lo que ocurrió entre Gul y Yildiz, haciendo que Halit se enfurezca de nuevo con su esposa.

Poco tiempo después, Leyla va a buscar a Halit a su despacho para comunicarle que no pueden seguir así y ha decidido romper. Va a marcharse de la empresa y de la casa. Así podrá estar más tiempo con su mujer, con quien mantiene tan buena relación que incluso darán una fiesta. No quiere ser responsable de la ruptura de un matrimonio. En cuanto Leyla se marcha del edificio, Caner la sigue en un taxi y descubre dónde vive.

En la mansión, al caer la noche, Halit y Yildiz discuten porque con ella nunca se acaban los problemas. Halit piensa cancelar la fiesta, lo que descoloca a Yildiz. No entiende a qué viene el repentino cambio. Ella desconfía de lo diferente que está. Al hablar del tema con la familia, Erim se muestra catastrofista y Yildiz muy cansada.

Leyla, por su parte, está viendo una serie de televisión cuando recibe una llamada de Halit. La deja sonar hasta el último segundo. Ella se muestra decaída y le miente sobre la mudanza. Halit intenta darle explicaciones y Leyla asegura que no se trata únicamente de esa fiesta, también es por todo lo que vendrá en el futuro. Halit le pide que no se vaya y que espere a que él hable con ella cara a cara.

Caner acude a casa de su hermana y le cuenta lo que vio: Leyla vive en un edificio de lujo. Ender adivina que es la amante de alguien y ambos piensan en Halit. Ender afirma que tienen que asegurarse, así que averiguarán a nombre de quién está la vivienda.

Finalmente, llegada la hora de la cena en la mansión, reina el silencio en la mesa, hasta que Lila intenta que Erim lo rompa. Halit no tarda en plantar la nota amarga. Cuando Yildiz procura aliviar el ambiente, él explota contra ella y cancela la fiesta. Se marcha furioso y Yildiz se queda perpleja y con el ánimo por los suelos.