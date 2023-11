Avance de ‘La Promesa’ capítulo 233: el posible embarazo de Martina y la despedida a Lope

‘La Promesa’ ha regresado este viernes a TVE con el estreno del capítulo 232 después de dos días de descanso. Jimena finalmente no se ha marchado de palacio y ha desautorizado a su madre. A pesar de que querría irse, no está dispuesta a hacerlo sin Manuel. La duquesa ha montado en cólera con esa marcha atrás de su hija en el último momento. Y ha advertido a sus consuegros, Cruz y Alonso, de «consecuencias terribles» si vuelve a enterarse de que se trata mal a Jimena.

La marquesa, por su parte, le ha prometido que se va a ocupar personalmente de que ese matrimonio se fortalezca y de que limen sus asperezas. Le ha dado su palabra. Cruz no va a permitir que doña Mercedes ponga en boca de todos el nombre de los Luján. Y Catalina, al descubrir que Jimena no ha abandonado ‘La Promesa’, ha avisado a su padre del poder de manipulación que tiene. El mismo que esconde Pelayo, que la ha convencido de que Jerónimo, el chico que le suministró las armas, sea el nuevo ayudante para el negocio de las mermeladas. La joven no sabe la verdadera persona que se encierra detrás de esa apariencia de hombre bonachón.

Mientras, Manuel y Jana se han vuelto a ver en el hangar después del viaje de ensueño a Galicia que pudimos ver en los capítulos que la ficción de época de TVE ofreció la pasada semana. La criada y el heredero están más enamorados que nunca, pero cuando se encontraban a punto de besarse ha aparecido la marquesa, que a punto ha estado de pillarles in fraganti.

Por su lado, Mauro le ha transmitido a Pía su enorme preocupación por el estado de salud de Rómulo y le ha contado el hallazgo de dos pañuelos con sangre. Así, el lacayo le ha pedido al ama de llaves que aproveche su confianza con el mayordomo para que le cuente la verdad. Sin embargo, ha resultado infructuoso. Pía aborda a Rómulo, pero él lo ha negado todo y ha vuelto a salirse por la tangente.

En su caso, Lope quiere dar un paso al frente y emprender su camino de forma inminente. Y lo tiene aún más claro después de que Rómulo le haya informado de que, pese a sus esfuerzos, no ha podido convencer al marqués de su vuelta a las cocinas. La decisión del joven es definitiva. Antes de su partida, le ha pedido a Jana que cuide de María Fernández.

Entretanto, Simona está muerta de miedo por la futura llegada de su hijo, que la tiene en un sinvivir. Además, que todo el mundo le esté preguntando constantemente es algo que le consume aún más. Pero para consumida en su propio jugo la señorita Martina, cuyo malestar ha puesto en máxima alerta a Curro. Tiene náuseas, mareos y ganas de vomitar todo el tiempo. «¿No estarás embarazada?», le ha preguntado un alarmado Curro.

Capítulo 233 de ‘La Promesa’ – Lunes, 20 de noviembre

El malestar de Martina no cesa, provocando que Margarita intervenga. La señora acude a Abel para tratar de averiguar el origen de sus achaques. La conclusión a la que llega el médico no gustará nada a la señorita. Cruz está más que disgustada con su cuñada. La Marquesa intenta mediar entre su hijo y su esposa, sin poder evitar que Margarita se entrometa una vez más en los asuntos familiares.

Jimena sigue muy tensa pensando que Manuel le oculta la naturaleza de su viaje. Por eso, Jimena aborda a María Fernández y Teresa para tratar de resolver sus inquietudes. Jana y Manuel siguen en su particular nube de amor. De lo que no es consciente la doncella es de que su hermano, en su afán por acercarse a Alonso, tomará una decisión que hará enfurecer al Marqués.

El tiempo se acaba para Lope, que empieza a ser consciente de que los días en La Promesa, para él, van llegando a su fin. Lo que el muchacho no se espera es que Rómulo acuda a él con una propuesta para hacer una despedida por todo lo alto. La partida del lacayo no tiene marcha atrás.