Antena 3 celebra dos años de reinado de audiencia ante el mejor octubre de La 1 en un lustro

Octubre nos ha dejado pocos cambios en la televisión. Tanto en estrenos como en cifras de audiencia, el pasado mes se ha caracterizado por una estabilidad generalizada que poco se diferencia del inicio del curso vivido en el mes de septiembre.

Así las cosas, Antena 3 se mantiene en el trono celebrando 24 meses de liderazgo sólido e ininterrumpido, y La 1 de TVE le sigue en segunda posición, ambas con un 12,8% y un 10,4% respectivamente. Telecinco continúa en mínimos históricos y conserva el tercer lugar con un 9,7%, subiendo apenas una décima respecto al mes pasado, pero cayendo dos puntos desde el mismo mes del año anterior. laSexta se coloca con un 6,5% y Cuatro se conforma con un 5,4%.

Por grupos audiovisuales, Atresmedia (26,7%) lidera calcando el dato de septiembre, Mediaset le sigue con un 24,9% (+0,3%) y RTVE se mantiene a distancia en tercera posición con un 16% (-0,5%), con La 1 como máxima protagonista de este mes, viviendo su mejor octubre en 5 años.

Eva González junto a coaches y asesores en ‘La Voz 10’.

Antena 3 continúa líder con un 12,8%

Antena 3 (12,8%) continúa imbatible en octubre y cierra 2 años de liderazgo consecutivo. Poco cambia en la cadena mayor de Atresmedia con respecto septiembre, que consigue liderar una vez más las franjas de la sobremesa (16,2%) a tarde (11,5%) y el prime time (13,8%), a gran distancia de sus competidores.

Sus concursos, ‘Pasapalabra’ (19,8%), ‘La Ruleta de la Suerte’ (20,3%), el programa de cocina de Arguiñano (17,4%) y el entretenimiento de ‘El Hormiguero’ (15,9%), como ya es habitual, continúan siendo los formatos estrella de la cadena y de la televisión en la programación diaria. A ello le sumamos, ‘Antena 3 Noticias’ (18,6%), que sigue sin rival y encadena 46 meses de liderazgo consecutivo mensual entre el conjunto de sus ediciones.

Óptimos datos también para sus ofertas estelares. ‘Hermanos’ (13,7% de promedio) lidera cada semana y ‘Secretos de familia’ (11,1%) aguanta bien la competencia. ‘The Floor’ (12,5%) cierra con un buen rendimiento su primera edición, al igual que lo nuevo de ‘La Voz’ (16,8%), que arrolla a la competencia cada viernes. Las peores marcas las encontramos en ‘Joaquín, el novato’ (8,8%) que se desinfla esta segunda temporada, y en ‘Password’, que agoniza la noche de los sábados con una media de un bajo 6,3%.

Por las tardes, la recta final de ‘Amar es para siempre’ (11,4%) logra ser la serie más vista de la tarde con su mejor cuota desde noviembre de 2022. Al igual que ‘Pecado Original’ (11,8%) con su mejor cuota desde junio. ‘Y ahora Sonsoles’ (12,1%) se impone a ‘TardeAR’ en su franja de competencia. Destacable los buenos datos de ‘Espejo Público’ (13,4%) en las mañanas, mejorando sus datos de temporadas anteriores.

Miguel Diosdado, expulsado de ‘MasterChef Celebrity’

TVE blinda su segundo puesto con su mejor octubre en un lustro

La cadena pública sigue aprovechándose de la debilidad de Telecinco y mantiene la tercera posición con un ascendente 10,4%, el mejor octubre desde 2018, y con un ascenso de dos puntos (+22,4%) respecto al mismo mes del pasado año.

La 1 prosigue su recuperación y supera de nuevo la barrera psicológica del doble dígito gracias, sobre todo, a la nueva edición de su formato estrella, ‘MasterChef Celebrity’ (16,2%), la temporada final de ‘Cuéntame’ (12,7%) y el fútbol, con el partido de Noruega-España de clasificación para la Eurocopa 2024 como lo más destacado (33,1%).

El resto de sus ofertas de prime-time no logran destacar de manera especial. ‘El Conquistador’ (8,6%) no alcanza los datos esperados y ‘Dúos Increíbles (8,6%) no hace mucho ruido en esta segunda temporada.

De la programación diaria, ‘La Promesa’ (12,6%) es lo más destacado, que vuelve a brillar sin tocar su techo con nuevo récord histórico, al igual que los buenos datos que viene cosechando esta temporada el magacín matinal ‘La hora de la 1’ (11,5%), como ‘Aquí la Tierra’ (11,3%). En el access prime-time la serie ‘4 estrellas’ se consolida con un 8,8%, su mejor promedio mensual.

Por el contrario, ‘La Moderna’ (8,2%) no hereda de momento los datos de ‘La Promesa’ y ‘La Plaza’ con Jordi González (6,6%) fue retirado a los pocos días de su estreno tras pinchar en audiencia. En su franja matinal, ‘Mañaneros’ (8,5%) y ‘Ahora o nunca’ (7,8%) continúan estabilizados.

TVE también es un referente informativo este mes, con un 12,9% de cuota media para todas las ediciones del ‘Telediario’, su mejor cuota en un mes de octubre desde 2019. ‘Informe semanal’ (11,5%) obtiene su mejor resultado mensual de los últimos 12 años.

Concursantes de ‘GH VIP’ en el salón

Telecinco no mejora y se mantiene anclada en el unidígito con un discreto 9,7%

Telecinco sigue mal. La cadena marca un bajo 9,7% y, a pesar de subir una décima, sigue sumando otro de sus peores datos históricos. En octubre vemos cómo los nuevos cambios en la programación de la cadena producidos en septiembre no han mejorado sus datos diarios.

Las nuevas mañanas con ‘La Mirada Crítica y ‘Vamos a ver’ han roto con los buenos números que desde siempre venía cosechando su antecesor, perdiendo ahora frente a ‘Espejo Público’, su eterno rival. ‘Vamos a ver’ ha tenido que dividirse en dos para aumentar el share y maquillar así los pobres datos que venía cosechando en sus primeras semanas de vida.

Las tardes continúan estancadas. ‘Así es la vida’ se mantiene muy débil y ‘TardeAR’ prosigue su andadura con pobres datos, por detrás de ‘Y ahora Sonsoles’ y muy lejos de lo que cosechaba ‘Sálvame’ en su franja. En la otra cara de la moneda, el concurso ‘Reacción en cadena’ (10%) no toca techo y catapulta en octubre su máximo histórico.

En prime time, lo nuevo de ‘Got Talent’ (12,6%) lidera la noche de los sábados. Mientras que ‘GH VIP 8’ (12,7% en la gala de los jueves) se mantiene inmóvil en sus datos pero muy lejos de sus marcas de antaño. ‘La que se avecina’ (9,4%) despide su temporada 13 sin hacer mucho ruido, al igual que ‘El Musical de tu vida’, que la última semana del mes marcó mínimo histórico. La nueva temporada de ‘Entrevías’, estrenada de urgencia para mejorar la situación actual de la cadena, tampoco parece destacar como lo hacía en temporadas anteriores, marcando una media de un 10,4%.

Carmen Maura y Carmen Ruiz en ‘Deudas’.

laSexta se impone de nuevo a Cuatro con su mejor octubre desde 2020

laSexta (6,5%) y Cuatro (5,4%) siguen anclados en sus habituales posiciones y ambas mejoran una décima respecto al mes pasado.

En laSexta continúan estando fuertes sus habituales espacios diarios. ‘Aruser@s’ (17,7%), ‘Al rojo vivo’ (12,1%), ‘El intermedio’ (7%), ‘Zapeando’ (6,1%), ‘Más vale tarde’ (6,9%) o ‘Jugones’ (7,1%). Por su parte, la llegada de la serie ‘Deudas’ pasó bastante desapercibida, con un 4,7%.

Lo más destacado de Cuatro vuelve a ser ‘First Dates’ (8% de lunes a jueves), ‘Cuarto Milenio’ (6,6%), ‘Todo es mentira’ (6%), ‘Horizonte’ (6%), ‘Dos bodas Gipsy’ (5,6%) o ‘Código 10’ (6,5%). Como audiencias destacadas, despuntó el estreno del especial ‘Fuera de cobertura. Especial fentanilo’ (9,1% y 910.000) consigue el mejor dato histórico del programa de Alejandra Andrade. También sobresalió la película de Disney ‘El rey León’ (11,6% y 1.248.000).

GRUPOS: Atresmedia lidera con la mayor distancia en 27 años

LO MÁS VISTO GENERALISTAS: El fútbol ocupa el TOP3 de lo más visto

INFORMATIVOS: ‘Antena 3 Noticias’, líder indiscutible por 47º mes consecutivo

AUTONÓMICAS: TVE3 lidera pero Aragón le pisa los talones

TV DE PAGO: El fútbol lidera

DÍAS, FRANJAS Y TARGET: Antena 3 lidera las principales franjas

TDT: TOP3 ocupado por Mediaset

En lo que respecta a la TDT, Mediaset vuelve a situar a 3 de sus canales entre los más vistos, ocupando la primera posición Energy. La cadena más vista de Atresmedia es Neox. Subida generalizada.