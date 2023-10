‘Vamos a ver’ esclarece si es verdad el romance de Miguel Bosé y Pablo Alborán publicado

Varios medios latinos llevan entre sus noticias que Miguel Bosé y Pablo Alborán podrían haber empezado un supuesto romance. Destacan que se conocieron hace 12 años tras una colaboración juntos y que, desde entonces, han mantenido una relación de amistad «increíble». La información la publica una revista mexicana que, al parecer, no tiene buena reputación entre los famosos y sobre la que pesarían varias demandas por faltar a la verdad. Lo que vendría a restar toda credibilidad a lo publicado entre ambos artistas.

Es precisamente donde han puesto el foco en el programa ‘Vamos a ver‘ de Joaquín Prat, que ha conectado con Álex Rodríguez desde Miami para dilucidar qué hay de cierto en esta noticia. «Es una revista muy famosa que habla de la farándula en general, es la revista más importante de México y habla de los famosos. En un titular están vinculando a Miguel Bosé con nuestro querido cantante español Pablo Alborán. Supuestamente, y según una persona a la que entrevista esa revista, entre los dos habría algo más allá de la amistad», ha ahondado el periodista.

«Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto», serían las palabras de esa supuesta fuente cercana a Miguel Bosé y Alborán que se han recogido en el matinal de Telecinco. Sin embargo, desde el magacín se ha pulverizado la veracidad de esta noticia por las inequívocas claves que ha aportado Álex Rodríguez.

«Yo he trabajado y he hecho alguna exclusiva para esta revista y les puedo asegurar que suelen confirmar y tener contrastada la información a pesar de que yo no me creo que esta relación sea de pareja. Aunque también es verdad que esta revista últimamente está lidiando con algunos problemas legales con famosos que están demandando», ha declarado.

«Y me parece que después de esto les va a caer otra demanda», ha apostillado Joaquín Prat. «Yo creo que entre Pablo Alborán y Miguel Bosé solamente hay una relación de admiración, de amistad. Y, como dato curioso, a pesar de que esta revista está diciendo que toda esa información la obtuvieron de una entrevista a una amiga de ambos, les cuento que muchas veces se inventan que han entrevistado a terceras personas para dar noticias. Yo estoy seguro de que esa entrevista no existe y creo que la información no es cierta; entre ellos no hay nada más allá que una amistad», ha sentenciado el corresponsal.

«Todos pensamos más o menos como tú», ha añadido Adriana Dorronsoro, copresentadora del programa de Telecinco. «No es cierto», ha aseverado Joaquín Prat de forma tajante para dispersar los rumores y contrarrestar esas publicaciones inciertas. «Yo sé que no es cierto, confirmado», ha avanzado también el periodista y colaborador Antonio Rossi.