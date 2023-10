Qué debes saber del villano de ‘Ahsoka’, la serie de ‘Star Wars’, que llega hoy a su final

Se acerca el final de ‘Ahsoka‘, una de las series más redondas del universo Star Wars, y los fans siguen queriendo saber más sobre su gran villano: el Gran Almirante Thrawn. Sí, la saga nos ha dado grandes villanos. El primero que nos viene a la mente es Darth Vader, por supuesto. Pero pocos conocían a Thrawn antes de la llegada de esta nueva serie. Sobre todo porque pertenecía al mundo de la animación, y ya sabemos los prejuicios que suele haber en torno a una serie de animación.

Pero lo cierto es que ‘Star Wars Rebels‘, donde aparece el personaje, es una de las mejores producciones hasta la fecha del universo creado por George Lucas. Cuatro temporadas que amplían enormemente todo el lore, con nuevos datos sobre la Fuerza, e incluso nuevos personajes que llegaron para quedarse. Por ejemplo, Sabine Wren o Ezra Bridger, que también aparecen en la serie de ‘Ahsoka’. Este 4 de octubre la serie ha llegado a su final (al menos, la primera temporada), y nos ha presentado a un villano de altura, además de plantearnos un sinfín de preguntas para el futuro de Star Wars. Pero dejando a un lado los interrogantes de esa season finale, vamos a hablar un poco de Thrawn, (o Mitth’raw’nuruodo, su verdadero nombre) y qué ver o leer para saber más sobre él.

Trilogía ‘Ascendencia’

Las últimas historias que nos llegan de Thrawn casualmente son las primeras en orden cronológico. Thrawn es de la raza Chiis, del planeta Csilla, y pertenece a un grupo llamado Ascendencia Chiis, que busca ayudar a la supervivencia de la raza en el resto de la galaxia. Ubicados en las Regiones Desconocidas, suelen ser carne de leyendas y mitos en el resto de planetas.

En esta trilogía escrita por Timothy Zahn, creador del personaje, conocemos el origen de Thrawn, cómo llegó a ser el estratega favorito del Emperador Palpatine, y la aparición de sus más letales enemigos: los grysk.

Trilogía ‘Heredero del Imperio’

Donde todo empezó. A comienzos de los 90, y sin nuevas películas de la saga en el horizonte, el universo de George Lucas se comenzó a expandir en forma de novelas. De ahí surgieron grandes historias, como esta trilogía, que nos presentaba por primera vez a Thrawn, y su lucha contra Leia, Luke y Han Solo. De hecho, quizá sean las novelas más recordadas de la época. Escritas también por Timothy Zahn, presentaban una nueva amenaza para la galaxia una vez que el Imperio había caído, y sentaba las bases para toda la mitología acerca de los Chiis y Thrawn.

‘Star Wars Rebels’

Uno de los mejores productos de Star Wars, sin lugar a dudas. Nos presentó al Jedi Kanan Jarrus, a Sabine Wren, Hera Syndulla o Ezra Bridger. Sin esta serie, no existirían ‘The Mandalorian‘ o ‘Ahsoka’. Pero no solo creó una historia brillante y que permanece aún hoy en el recuerdo de los fans, sino que además supuso el debut de Thrawn en animación con la voz de Lars Mikkelsen (que repite en ‘Ahsoka’). Aquí conocimos al personaje con mayor profundidad. Su apego por el arte y la cultura de las distintas razas de la galaxia, y cómo ese conocimiento le ayuda siempre a ir un paso por delante de sus adversarios. En el final, es desterrado al planeta Peridea junto a toda su flota y a Ezra Bridger.

Trilogía ‘Thrawn’

Con esta trilogía, Timothy Zahn recuperó al personaje y le hizo un lavado de cara. Ya no era un villano al uso, sino un anithéroe que solo busca lo mejor para su pueblo. Y si para ello tiene que valerse del poder del Imperio, ¿por qué no va a hacerlo? La primera de las novelas nos cuenta su ascenso en los rangos imperiales, mientras que en la segunda conocemos una misión suya del pasado en la que conoció a Anakin Skywalker y Padmé Amidala. En la tercera, cierre de la trilogía, demuestra qué es lo más importante para él: la lealtad o su pueblo. Una serie de novelas imprescindibles.