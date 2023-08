Por qué si eres fan de Star Wars ‘Ahsoka’ va a ser lo favorito de su universo

Disney no deja de apostar por la marca Star Wars. Pese a que con Marvel no ha conseguido el mismo reclamo en cuanto a series (el mejor ejemplo es su último proyecto, ‘Invasión Secreta‘), el universo Star Wars sigue funcionando a pleno rendimiento. Ya no solo gracias a ‘The Mandalorian’, sino el aplauso de la crítica que recibió ‘Andor‘ y ahora, con el personaje favorito de muchos fans: Ahsoka Tano.

La togruta, que abandonó el camino de los Jedi hace tiempo, regresa tras su cameo en ‘The Mandalorian‘ y ‘El libro de Boba Fett‘ para tener su propia serie en solitario. Creada por Dave Filoni en la serie de animación ‘Clone Wars’, este personaje ha ido calando entre los fans de la saga, y ahora está al nivel de relevancia de alguno de los clásicos como Luke Skywalker. Su fiereza, su brújula moral y su buen corazón han conseguido que Ahsoka Tano tenga una personalidad propia y definida. Y por fin llega con su serie, ‘Ahsoka’, a Disney Plus, este miércoles 23 de agosto (en Estados Unidos se estrena el 22).

Con 8 episodios conformando la temporada 1, ‘Ahsoka’ también tiene a Dave Filoni como creador y director de dos de los capítulos. A saber, el primero y el último. Rosario Dawson vuelve a interpretar a la maestra Jedi, con Mary Elizabeht Winstead como Hera Syndulla, Nathasa Liu Bordizzo como Sabine Wen, Ray Stevenson como Baylan Skoll, Lars Mikkelsen como Thrawn, Ivana Sakhno como Shin Hati, Eman Sfandi como Ezra Bridger, y Hayden Christensen retomando su papel de Anakin Skywalker.

¿De qué va ‘Ahsoka’?

Ahsoka Tano emprende un viaje en búsqueda del Almirante Thrawn, con la esperanza de que eso la ayude a encontrar al desaparecido Ezra Bridger, el joven Jedi que había desaparecido junto a Thrawn años atrás.

Un buen arranque

Los dos primeros episodios de ‘Ahsoka’ son de un nivel mayúsculo. El primero de ellos, dirigido y escrito por Filoni, sirve como presentación, sí, pero no le falta ni un ápice de acción o espectacularidad. Obviamente no puede competir con el presupuesto de grandes películas como la trilogía de secuelas. Pero los dos enfrentamientos a los que asistimos en este episodio inicial nada tienen que envidiar a muchas otras series.

Rosario Dawson está magnética y tiene una presencia que llena la pantalla cada vez que aparece. Al fin y al cabo, es su serie. Es su personaje, y Filoni necesita que conectemos con ella lo más rápido posible. Sobre todo los que no la conocían. Porque si hay una pequeña laguna en todo esto es que se da información que, salvo los fans que hayan visto ‘Star Wars Rebels‘, no todo el mundo tiene que conocer. Por ejemplo, la identidad de Ezra Bridger, o del Gran Almirante Thrawn, que son importantes para el devenir de la trama, pero no acaba de arrojarse luz sobre ellos.

Pese a ello, tenemos un personaje también clave como puede ser Sabine Wren. No solo lo es en la serie de animación, sino que también lo va a ser en ‘Ahsoka’ porque, oh sorpresa, es mandaloriana. Ahí esperamos más de una conexión con Mando y su Grogu. Nathasa Liu Bordizzo tiene mucho camino por recorrer con su personaje, y puede darle mucho protagonismo en los próximos episodios.

Sabine Wren, reflexiva. / LUCASFILM

Una historia con ganas

Al final, ‘Ahsoka’ se centra en prevenir otra guerra. Pero sabemos que esta serie confluirá en un gran evento en cines que llegará en unos años, también escrito por Filoni. Todas las series está conectadas, aunque todavía no lo parezca. Y aún quedan muchas por llegar. Eso sí, ‘Ahsoka’ se nota que es una serie que le gusta a sus creadores, y que hay un equipo detrás que sabe lo que hacer con sus personajes.

Podríamos compararla con ‘Kenobi‘, quizá la serie que más expectativas había creado de todas. Puede que por esa razón la decepción fuera tan grande. Todo en ella parecía hecho a desgana, sin ningún objetivo o punto fijo. En ‘Ahsoka’ sucede al contrario. Desde su historia hasta su banda sonora, obra de Kevin Kiner. Esta consigue una personalidad propia, con reminiscencias tanto a la trilogía clásica como a la propia ‘Star Wars Rebels’. Al igual que ciertos planos, calcados directamente de la serie de animación.

Ahsoka, sospechando de algo… o de alguien. / LUCASFILM

Gracias a ‘Ahsoka’ vamos a descubrir más sobre cómo cayó el Imperio, cómo surgió una nueva amenaza y, lo más seguro, una conexión con la Primera Orden que conocimos en ‘El despertar de la Fuerza’. Tiene todos los elementos para despuntar y para gustar, tanto a los fans como a nuevos acólitos que se acerquen a esta galaxia muy, muy lejana. El mimo que muestra Filoni por todo Star Wars es de agradecer, y no podría estar en mejores manos. Entiende a sus personajes, y entiende lo que quiere contarnos, y eso traspasa la pantalla.

En definitiva, si todo sigue el nivel visto de los dos primeros episodios, ‘Ahsoka’ puede convertirse en uno de los productos favoritos de los fans, y nos va a dar muchas alegrías en los próximos años.