5 cosas que tienes que saber antes de ver la serie ‘Ahsoka’ en Disney+

Después de mucho esperar, por fin ha llegado a Disney Plus la serie de ‘Ahsoka’, que se ha estrenado este 23 de agosto con dos episodios. La primera temporada tendrá un total de 8 capítulos en los que se explorará el momento actual de Ahsoka Tano, uno de los personajes favoritos de los fans de Star Wars.

Creada por Dave Filoni, y protagonizada por Rosario Dawson, ‘Ahsoka’ conecta directamente con otra serie: ‘Star Wars Rebels’. Esta serie de animación nos cuenta mucho sobre el personaje, y sobre otros que veremos en esta nueva historia que nos trae Disney así que, para que nadie se pierda, os traemos 5 datos que necesitáis conocer para disfrutar de la serie. Aunque también recomendamos encarecidamente que le deis una oportunidad a ‘Star Wars Rebels’.

¿Quién es Ahsoka?

Ahsoka, en ‘Star Wars Rebels’. / DISNEY

Ahsoka Tano apareció por primera vez en la serie de animación ‘The Clone Wars’, creada por Dave Filoni. Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los personajes favoritos de los fans, sobre todo por su valentía, su instinto natural y su brújula moral. Se nos presentó a Ahsoka como una togruta preadolescente muy rebelde que se convirtió en la padawan (aprendiz) de Anakin Skywalker.

Más adelante en la serie fue acusada de un asesinato que no había cometido y, pese a que más tarde fue exonerada, perdió la fe en el Consejo Jedi y lo abandonó. Así que actualmente, pese a que porte espadas láser y use la Fuerza, no es una Jedi propiamente dicho, ya que renegó de ello.

También apareció en ‘Star Wars Rebels’ y, al final de esta serie, unía fuerzas con la mandaloriana Sabine Wren para ir en busca de un amigo en común. La serie de ‘Ahsoka’ se sitúa poco después de este final. Es decir, en el mismo tiempo que la temporada 3 de ‘The Mandalorian’, años después de ‘El retorno del Jedi’.

¿Quién es el Gran Almirante Thrawn?

Thrawn, implacable. / DISNEY

Mitth’raw’nuruodo, que sería su verdadero nombre, es un Chiss del planeta Csilla. Thrawn se fue convirtiendo poco a poco en un gran estratega militar y, tras estudiar en la Escuela Imperial de Coruscant, acabó en el Imperio, siendo un leal sirviente del Emperador Palpatine. Su capacidad estratégica, sus ganas de conocimiento de todas las culturas (para así poder derrotarlas) y su ansia de poder le convirtieron en uno de los más peligrosos villanos de todo el universo Star Wars.

Proveniente del antiguo canon (de las novelas del universo expandido), Disney lo rescató y los fans lo celebraron por todo lo alto. Su última aparición fue en ‘Star Wars Rebels’, cuando concentra sus esfuerzos en la base rebelde de Lothal, Ahí acaba siendo derrotado por los purrgil, una especie de ballenas que se mueven entre el tiempo y el espacio, y el rebelde Ezra Bridger. Desde entonces, su paradero es desconocido… aunque ‘Ahsoka’ se centrará en ello, ya que el Gran Almirante Thrawn promete ser el gran villano que unirá todos los proyectos actuales de Star Wars.

¿Quién es Ezra Bridger?

Ezra, siempre luchando por lo que es justo. / DISNEY

La primera vez que vemos a Ezra Bridger es en ‘Star Wars Rebels’. Un adolescente de Lothal que sobrevive robando al Imperio y ayudando a los locales contra las malas artes de los invasores. Tras un encuentro fortuito con Kanan Jarrus y su tripulación, Ezra se une a su equipo para ayudar a luchar contra el Imperio en otros lugares de la galaxia.

Sensible a la Fuerza, se convierte en padawan de Kanan y, cuando este se sacrifica, se vuelve mucho más duro y tenebroso. Incluso llegando a coquetear con el Lado Oscuro de la Fuerza. Convertido ya en un Jedi de pleno derecho, se enfrenta directamente a Thrawn y se sacrifica (al igual que hiciera su maestro) para derrotarlo, siendo arrastrado también por los purrgil a un terreno desconocido. Desde entonces, tanto Sabine Wren (su amiga) y Ahsoka Tano le buscan sin descanso. Donde esté Ezra estará Thrawn y viceversa.

El Mundo entre Mundos

El sitio más peligroso del universo. / DISNEY

Un concepto en su día polémico pero muy interesante dentro del canon de Star Wars. Digamos que ‘El Mundo entre Mundos’ es un lugar que existe entre el tiempo y el espacio, y desde el que se puede acceder a acontecimientos pasados… y cambiarlos. De ahí que sea muy peligroso. Ezra consiguió salvar a Ahsoka de su enfrentamiento con Vader y, antes de que el Emperador Palpatine pudiera hacer uso del poder del lugar, Ezra consiguió sepultarlo y cerrar la entrada para siempre.

Conexión con ‘The Mandalorian’

Ahsoka y Mando. Mando y Ahsoka. / LUCASFILM

Ahsoka Tano ya apareció ‘The Mandalorian’. Concretamente en el episodio 5 de la temporada 2, llamado ‘The Jedi’. Ahí, nos encontramos con Ahsoka en el planeta Corvus, donde detiene a la Hermana de la Noche Morgan Elsberth, ya que tiene información sobre el paradero de Thrawn. Morgan regresa en el primer episodio de ‘Ahsoka’ y es liberada por los Sith Baylan Skoll y Shin Hati.

Además, aparece también en un episodio de ‘El libro de Boba Fett’, ayudando a Luke Skywalker a construir su escuela de aprendices. Ahí, Mando le pide que entrene a Grogu en los caminos de la Fuerza. Pero Ahsoka se niega. Ella ya no es una Jedi. Seguramente nos reencontremos con alguno de los personajes en la primera temporada de ‘Ahsoka’. Y si no, más adelante en la película que prepara Dave Filoni para unir todos sus proyectos.