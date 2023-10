Pablo Motos, molesto con Miguel Ángel Revilla en su visita a ‘El Hormiguero’ este miércoles

Como viene siendo habitual, Miguel Ángel Revilla ha vuelto a visitar el plató de ‘El Hormiguero’. Eso sí, es la primera vez que lo hace como expresidente de Cantabria después de que PP y VOX llegaran a un acuerdo para quitarle la presidencia. Normalmente, la complicidad entre el invitado y Pablo Motos es más que notable, pero en esta ocasión el presentador ha criticado su actitud.

Nada más empezar la entrevista, Pablo Motos quiso saber cómo se encontraba después de 20 años en el puesto. No obstante, lejos de lo esperado, el político reconocía sentirse igual que antes: «No lo he notado en nada, porque no he ido de presidente por la vida». Es más, dejaba claro que él no llevaba guardaespaldas ni coches oficiales como hacen otros políticos cuando dejan el puesto. «Hay exministros que lo llevan. Llevar guardaespaldas significa tener en nómina a 8», soltaba.

Sobre los coches oficiales también quiso hablar. Reconocía que «es cómodo que vengan a recogerte en la puerta, que no pagues gasolina… A mí jamás me fue a buscar nunca un coche oficial». Mientras tanto, Pablo Motos aprovechaba que estaban hablando de coches oficiales y escoltar para criticar a Pedro Sánchez: «El presidente del Gobierno vino aquí con 90 personas». Sin embargo, Revilla conseguía llevarse el asunto a la broma: «Es que tú impresionas mucho. De lejos pareces poca cosa, pero cuando uno te ve de cerca… Sigues pareciendo poca cosa».

Sin que prácticamente Pablo motos le pudiera hacer preguntas, Revilla proseguía con su discurso y se ponía a analizar como «los españoles somos compasivos con el perdedor», en su caso de la presidencia de Cantabria. Para explicar esto, ponía de ejemplo los entierros: «Todos los días muere buena gente, pero también algún cabrón. Y esos en el entierro también tienen condescendencia: no era tan malo, también tenía sus cosas buenas».

Miguel Ángel Revilla no paraba de hablar, dejando a Pablo Motos sin opción a preguntarle por algunos asuntos que le interesaban, lo que llevó al presentador a afear su actitud: «Pareces Pedro Sánchez, no te pudo hacer ni una pregunta», decía Motos en referencia a la visita del presidente del gobierno a ‘El Hormiguero’.

Pese a ello, el político no callaba. Tenía tiempo hasta de recitarle una canción de Silvio Rodríguez: «Ese hombre que por hechos o por dichos es amado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es alabado tanto (…) se cuide de sí, se cuide de él solo, porqué el mismo don que lo levantó puede ahogarlo en lodo». «Por eso es importante no creerse nada, ni siquiera tú, que eres el puto amo de las televisiones», le recomendaba a Pablo Motos.

Una vez ya iba acabando el programa, Pablo Motos volvía a afearle a su invitado que no le hubiera dejado hablar durante todo el programa. «Siempre me pides un tiempo para tus movidas», añadía el presentador, a lo que Revilla reaccionaba rápidamente: «¿Pero ya se acaba esto?».

«Sí, ¿te parece corto? No has hecho otra cosa más que hablar, he hecho tres preguntas en toda la noche», le recriminaba el valenciano, que le enseñaba todas las preguntas que tenía apuntadas para hacerle. Un guion, todo en mayúsculas, en el que se podían ver preguntas sobre la economía española, Yolanda Díaz, Irene montero, la amnistía o sobre la «política mentir».