Nacho Abad se enzarza con su mujer en ‘En boca de todos’ y le dice basta: «Déjame»

Nacho Abad y Diego Losada han tratado buena parte de la emisión de ‘En boca de todos‘ al suceso del día: el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto entre dos vagones de tren en Sevilla. Aparte de ofrecer la información, se ha abierto un encendido debate entre colaboradores sobre si la Policía y Renfe no han sido los suficientemente diligentes en estos cuatro días de búsqueda.

«Lo que creo que nos deberíamos preguntar todos es qué ha fallado. Yo no soy ni abogado ni fiscal ni juez y no condeno a nadie ni acuso a nadie. Lo que pregunto las veces que haga falta es qué ha fallado para algo que parece tan evidente no se haya solucionado a tiempo. Que vosotros os dedicáis a defender a la Policía, perfecto, pero no se le ha atacado», ha comentado Antonio Naranjo.

«Tú decías que no hay derecho a que durante cuatro días los padres no supieran dónde estaba a su hijo y no se haya encontrado el cuerpo. Y yo te pregunto: ¿hay derecho a que haya dos padres en Sevilla buscando a su hijo desde hace 14 años? ¿La policía lo ha hecho mal también ahí o ha agotado todos los esfuerzos posibles para encontrarla y no lo ha hecho?», ha planteado Bárbara Royo en referencia a Marta del Castillo. Y ha sido entonces cuando Nacho Abad, su pareja, ha tomado la palabra.

«Pues te voy a responder yo, voy a responder yo», ha advertido el presentador de ‘En boca de todos’ pidiendo silencio a los tertulianos. «La Policía se equivocó y se equivocó en las primeras 48 horas. Fue un enorme error el de la policía sevillana», ha sentenciado muy tajante Nacho Abad en respuesta a la pregunta que había planteado su mujer.

«Sí, pero yo estoy hablando…», le ha empezado a rebatir Bárbara mientras era cortada por su marido, que no había terminado de expresarse y que pedía que le respetase para terminar su intervención. «Pero déjame. Has hecho una pregunta. Así que déjame que termine de responder», le ha reprendido Nacho Abad.

«Pero si eso lo sé, por supuesto que se equivocó en las primeras 24 horas», ha continuado ella sin atender a las apelaciones del comunicador. «Bárbara, Bárbara, Bárbara, por favor», le ha apelado sin éxito. «Pero luego estos 14 años la policía ha hecho todos los esfuerzos posibles para encontrar el cuerpo», ha proseguido como si no fuera con ella.

Por último, Nacho Abad ha logrado censurarle, ha dado la razón a Antonio Naranjo y se ha permitido lanzar una reflexión: «Tiene razón en una cosa Antonio Naranjo. Y es que hay que aprender en estas situaciones. Hay que sacar la lectura positiva y acortar el mayor tiempo posible los plazos (para encontrar desaparecidos). Pero ha habido todo tiempo de hipótesis: atropello, secuestro, homicidio. Durante todo el fin de semana he escuchado todo tipo de hipótesis y nadie ha planteado que fuera un arrollamiento de un tren».

«Es verdad que el periodismo debe actuar y hacerse preguntas ahora. Y la pregunta de si había orden o no de revisar los trenes puede ser una que podemos tener», ha comentado por su parte Diego Losada. «Yo no creo que la responsabilidad del periodista sea siempre tener que atacar a los encargados de descubrir las cosas», ha zanjado Bárbara Royo.