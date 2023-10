Miguel Ángel Revilla sorprende a Pablo Motos al decir a quién votaría en nuevas elecciones

Veintinueve. Ese es el número de veces que Miguel Ángel Revilla ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’. Este miércoles 4 de octubre, el expresidente de Cantabria ha regresado al programa de Antena 3 para charlar con Pablo Motos sobre la complicada situación política actual tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijoo y el posterior encargo del rey a Pedro Sánchez para que intente formar gobierno.

Como viene siendo habitual en él, Revilla no ha tenido pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Y ha repartido a diestro y siniestro. En primer lugar, ha cargado contra el líder del PP por los pactos de su partido con Vox en diferentes comunidades autónomas. «Estabas por encima en las encuestas. Los pactos previos con Vox te mataron. España no quiere un gobierno de extrema derecha. Si no haces amigos más allá de Vox no serás presidente», le ha aconsejado el cántabro.

Sin embargo, Miguel Ángel Revilla también ha criticado al presidente de Gobierno en funciones por sus negociaciones con Carles Puigdemont. Incluso piensa que lo mejor es que Pedro Sánchez convoque nuevas elecciones y no ceda a las peticiones de los independentistas catalanes, sobre todo las relacionadas con la ley de amnistía.

La petición de Miguel Ángel Revilla a Pedro Sánchez

De esta forma, el ex presidente de Cantabria ha querido lanzar un mensaje al líder de los socialistas: «Piénsatelo bien. Estos señores no rectifican y van a hacer lo mismo. Creo que te metes en un terreno complicado». Por todo ello, ha animado a Sánchez a convocar nuevas elecciones: «Esto está abocado a unas nuevas elecciones y es lo que tienes que hacer».

Además, Miguel Ángel Revilla no ha dudado en revelar a quién le otorgaría su voto si eso sucediera: «Si convocas unas elecciones no vas a sacar menos votos. Yo te votaría si el Partido Regionalista no va», ha sentenciado el expresidente cántabro. Y no solo eso, sino que cree que, de celebrarse nuevos comicios, tanto PSOE como PP ganarían escaños, favoreciendo así al bipartidismo.