Laura Fa hace público lo que le ha hecho Kiko Hernández como represalia por criticar su boda

Laura Fa ha desvelado que Kiko Hernández le ha bloqueado en Instagram. La periodista criticó los regalos que su excompañero de ‘Sálvame’ entregó en su boda con Fran Antón y, desde entonces, ya no puede ver sus historias en la citada red social.

La actual colaboradora de ‘Espejo Público’ ha explicado este martes en el programa de Antena 3 que Kiko «me ha restringido las historias y no puedo ver nada». «Hicieron unos regalos un poco cutres… Es Kiko Hernández. Me he reído, pero como si se hubiera reído él de ese abanico…», ha añadido Laura Fa.

Cabe recordar que, tras la boda celebrado el pasado 16 de septiembre, la periodista catalana tachó a su excompañero de «tacaño» por repartir regalos «con el sello de Bingo Las Vegas». La pareja entregó un abanico, que también llevaba grabadas sus iniciales y la fecha del compromiso, con una vela negra con los mismos grabados en color dorado.

Laura Fa no piensa llamar a Kiko: «Me da pereza»

Los obsequios fueron repartidos durante el banquete. Sin embargo, momentos antes, los invitados también se encontraron en sus habitaciones del hotel «merchandising del gobierno de Melilla», entre lo que se incluía un sombrero de paja con la bandera de España. «No voy a llamar a Kiko, porque me da pereza… Un abanico y una vela negra con publicidad de una sala de divertimento… En esa boda di más dinero que mucha gente que estaba invitada», sentenció Laura Fa en el programa presentado por Susanna Griso.

En los últimos días, Kiko Hernández se ha dedicado a compartir fotografías de los buenos momentos que está viviendo junto a su ya marido. Como un viaje express a Melilla y otro a Sartorini. Sin embargo, tal y como él mismo se ha encargado de desmentir, su estancia en Grecia no ha formado parte de su luna de miel, sino de un «un fin de semana largo».