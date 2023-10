Laura Bozzo y Yiya tienen que ser separadas en ‘GH VIP’ e interviene la organización

La casa de ‘GH VIP 8‘ se ha convertido en un auténtico polvorín de la noche a la mañana. La entrada de Yiya, Naomi Asensi y José Antonio Avilés ha puesto la convivencia patas arriba. Se acabó la casa de la pradera. Y es que su irrupción en Guadalix como aspirantes a nuevos concursantes ha precipitado una fractura anunciada entre Albert Infante y Michael.

El participante italiano se ha fijado en la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, le atrae físicamente, y eso ha indigestado a Albert, que, aunque siempre había defendido una simple amistad, ahora no ha tenido más remedio que confesar que tiene otro tipo de sentimientos por Michael.

A partir de ahí, la casa de ‘GH VIP’ se ha dividido. Albert se halla en una dura encrucijada. Por un lado, vende que ha sido estafado emocionalmente por su ex amigo porque le había dado a entender otras cosas y, por otro, lo niega. Es la contradicción en sí misma. Cuenta con el apoyo de Laura Bozzo y Carmen Alcayde mientras Yiya y Avilés desmontan su papel victimista y aseguran que a ellos les ha dicho personalmente que el italiano le había mandado señales.

Un dato que Albert no quiere reconocer. Y eso ha provocado el estallido de Yiya en directo durante el última hora de ‘GH VIP 8’ en Telecinco. «Esta persona no quiere a nadie y no quiere a nadie porque tampoco se quiere a sí mismo», le ha atacado. Unas palabras muy dolorosas que han hecho saltar como una fiera a Laura.

«No voy a permitir esto, no voy a permitir que una persona que no conoce nada se meta acá«, ha gritado la peruana. «Me dijo que Michael sí le había dado señales y luego lo negó, esta persona es un judas», ha continuado defendiendo Yiya. «Tú no tienes ningún derecho en decirle judas, no eres nadie acá, ni tres días llevas», le ha encarado Laura Bozzo.

Lara Álvarez detiene ‘GH VIP’: «No perdamos los papeles, estamos ahora mismo en un programa de televisión»

Justo en ese momento las dos se han levantado del sofá de forma vehemente y a voz en grito, acercándose peligrosamente e invadiéndose mutuamente el espacio vital. «Esta casa es tan tuya como mía y tengo el mismo derecho a expresarme», ha exclamado Yiya mientras se situaba casi nariz con nariz con Laura.

En ese punto, Carmen Alcayde ha tenido que ponerse en medio y separarlas por lo que pudiera pasar. Por su parte, Lara Álvarez, desbordada, ha requerido apoyo del Súper de ‘GH VIP’ para poner orden y zanjar esa desagradable situación. «No perdamos los papeles, estamos ahora mismo en un programa de televisión«, les ha reprendido Lara antes de cortar la conexión. Esta es la secuencia de ese delicado episodio: