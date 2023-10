Laura Bozzo hunde a ‘GH VIP 8’: «Es un fracaso televisivo, quién va a ver esta mierda»

Laura Bozzo se ha coronado con su manifestación en mayúsculas contra la bochornosa edición de ‘GH VIP 8‘ de «peace and love» en la que las broncas se reprimen por el nuevo Código Ético de Mediaset y en la que solo se potencian romances absurdos, manidos y que son completamente inapetentes para la audiencia.

Claro, así se explican los lamentables datos que está cosechado el que es considerado como el ‘rey de los realities’. Los espectadores, hartos de censuras y de contenidos estériles, le han dado la espalda pese a que su vuelta se preveía como la gran apuesta televisiva de la temporada tras sus cuatro años en barbecho. Las métricas no pasan del 12% cuota de pantalla y ni llegan al millón de televidentes. Un fiasco total.

Y Laura Bozzo, con un sexto sentido pasmoso, ha adivinado el fracaso que está siendo ‘GH VIP 8’ en Telecinco. «¿Tú crees que alguien está viendo este programa? ¿Tú crees que a alguien le puede interesar este programa? Que me voten el jueves y me voy bien. Yo no me voy siendo parte de un fracaso televisivo, porque esto es un fracaso televisivo. ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Es mi opinión. Yo, como espectador, no vería esto. Me parece aburrido», ha sentenciado sin pelos en la lengua.

Laura Bozzo SENTENCIA:



“Esto es UN FRACASO TELEVISIVO”



Y dice eso sin saber la audiencia YO ME DESCOJONO VIVOOO JAJAJAJAJAJAJA #GHVIP9O #GHVIP90 pic.twitter.com/lO5YrNjC7A — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 9, 2023

«Estamos en un programa de romances, de corazón, un programa rosa», ha protestado muy alto y claro Laura Bozzo, hastiada de que el foco se coloque siempre en lo mismo. «Un rato está bien, pero 24 horas con la misma cosa… no hay nada más», ha lamentado mientras ha pedido insistentemente que le voten para marcharse y no ser partícipe de una «mierda de programa» así: «Este jueves que me voten. No estamos dando contenido».

«Eso no lo sabes tú», le ha rebatido Jessica Bueno. «¿Qué no lo voy a saber? Llevo 30 años haciendo programas con el más alto rating», ha defendido Laura Bozzo al tiempo que ha calificado la casa de ‘GH VIP’ como la «casa de Disney». «El problema lo tendrá quien ha hecho el casting», se ha escuchado decir a Marta Castro. Una rajada que ha hundido a la organización del reality y a Telecinco. Y con razón.