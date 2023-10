Las productoras de ‘Sálvame’ y ‘Salsa Rosa’, al rescate de Telecinco y su prime time

Telecinco continúa inmerso en la crisis más importante de toda su historia. La cadena de Mediaset no termina de levantar cabeza y ha vuelto a caer a la tercera plaza tras el puente. Y es que la apuesta por Ana Rosa Quintana para las tardes tras la cancelación de ‘Sálvame’ no ha surtido el efecto que se esperaba y las audiencias de la mañana han descendido sin ‘El programa de AR’.

Por si fuera poco, las ofertas estelares de Telecinco en prime time tampoco funcionan. ‘GH VIP 8’ está anotando los peores datos de su historia y apenas pasa del 11% y no llega ni al millón de espectadores. ‘El musical de tu vida’ con Carlos Sobera no para de anotar mínimos y ‘Entrevías’ volvió con su peor dato.

Esta semana, hemos asistido además al salto de dos programas de Cuatro al prime time de Telecinco con ediciones especiales. El lunes, Mediaset decidía trasladar ‘Código 10’ con Nacho Abad y David Aleman al prime time de Telecinco vendiendo una «gran exclusiva» que resultó ser el vídeo íntegro de la declaración de Jenni Hermoso ante la fiscalía. Un programa que no solo no ayudó a subir los datos de la cadena, sino que empeoró lo que hacía ‘La que se avecina’ al anotar un 7,9% y 740.000 espectadores.

Este viernes, Mediaset repetía estrategia y llevaba ‘Horizonte’ de Iker Jiménez y Carmen Porter al prime time de Telecinco con una entrega especial dedicada a hablar y analizar la guerra de Israel. Y al igual que sucedió con ‘Código 10’, este programa especial se quedó con un 8,2% y 646.000 espectadores.

En definitiva, las audiencias de Telecinco no tiran y la cadena parece no tener un rumbo claro. A todo ello se suma que la cadena de Mediaset se ha quedado sin grandes proyectos para ocupar su prime time en los próximos meses. De ahí, que desde el grupo se haya pedido a dos de sus productoras de confianza (La fábrica de la tele y Mandarina) que les presenten proyectos para la franja estelar.

¿La vuelta de La fábrica de la tele al prime time de Telecinco?

Así, según avanza El Confidencial Digital, Mediaset se ha puesto en contacto con las productoras que llevaron a cabo proyectos de éxito como ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’ en el caso de La fábrica de la tele y de ‘Salsa Rosa’ y ‘Sábado Dolce Vita’ en el caso de Mandarina para tratar de encontrar nuevas ofertas que emitir en su prime time.

De este modo, La fábrica de la tele podría volver a Telecinco después del gran fiasco de ‘Cuentos chinos’. Cabe recordar que en su momento se llegó a hablar de una versión ‘deluxe’ del programa que presentó Jorge Javier Vázquez en prime time. Ahora que el catalán está sin programa quizás la productora opta por un formato que cuente de nuevo con él. Sería además la vuelta al prime time de la productora tras el fin del ‘Deluxe’ y todos sus derivados como ‘La última cena’ o ‘Mediafest Night Fever’.

No obstante, cabe decir, que esto no quiere decir que los proyectos presentados por ambas productoras vayan a ver la luz. Primero, la cúpula directiva de Mediaset debe evaluar cada programa y decidir si le da el OK para su aprobación.