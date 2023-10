‘La Promesa’ recibe una noticia que obliga a marchar a dos personajes esta semana

La tragedia acecha de nuevo a ‘La Promesa‘. No obstante, en esta ocasión no ha llamado a la ilustre familia de Luján. Ahora la muerte ha recaído en la zona de servicio. Concretamente en doña Petra y a Feliciano. Los dos han recibido una dura e inesperada noticia que marcará su devenir en la serie diaria de TVE.

Como ya vimos en el capítulo 220 que emitió TVE este lunes, el sargento Funes se presentó de improviso en palacio solicitando llamar urgentemente a Feliciano Arcos. De esta forma ha empezado el episodio de hoy martes, en el que el lacayo y la doncella personal de la marquesa se han enterado de que su padre, Ambrosio Arcos, ha sido hallado muerto en su casa.

«Ojalá que los desalmados que lo han hecho se pudran en el infierno», ha clamado Petra tras un pequeño vahído. «Quizás no se trate de unos desarmados. Aún no sabemos si se trata de un asesinato. Podría tratarse de un accidente, es la hipótesis en la que estamos trabajando, la más probable. La muerte de su padre podría deberse a una caída desafortunada», ha explicado el sargento antes de marchar de ‘La Promesa‘.

A partir de ahora, Petra y Feliciano deberán de marchar temporalmente de palacio para hacerse cargo de los restos mortales de su padre y organizar sus exequias. La doncella ha comunicado a Cruz que deberá ausentarse unos días. Y, aunque no le ha quedado más remedio que transigir al ser por un motivo de fuerza mayor, no se lo ha tomado demasiado bien.

Y es que perder las manos de Petra en ‘La Promesa’ justo con los preparativos de la fiesta de disfraces que ha ideado la marquesa resulta inoportuno. No obstante, Pía se ofrece a sustituirle el tiempo que ella necesite estar fuera y ha de ponerse al corriente de todo para que la ama de llaves logre que la ausencia de Petra no se note apenas. Por su parte, el señor Rómulo se ha ocupado de transmitir al capitán de la Mata que Feliciano no le podrá asistir durante unos días.